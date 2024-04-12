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龜梨和也來台嗑小籠包 笑稱找到喝珍奶完美比例

2024/4/12 18:32（4/12 19:30 更新）
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日本男星龜梨和也（圖）在電影「怪物樵夫」中飾演患有精神疾病的雙面律師，12日在台北出席宣傳記者會。中央社記者王騰毅攝　113年4月12日
日本男星龜梨和也（圖）在電影「怪物樵夫」中飾演患有精神疾病的雙面律師，12日在台北出席宣傳記者會。中央社記者王騰毅攝　113年4月12日
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（中央社記者王心妤台北12日電）日本男星龜梨和也今天為了新片「怪物樵夫」出席在台灣的記者會，龜梨和也表示，昨天就吃了小籠包，希望有空檔逛夜市，他更笑說已經找到喝珍珠奶茶的完美比例。

記者會上電影公司特別準備品牌名稱有「龜」字的珍珠奶茶，龜梨和也不斷稱讚好喝，並笑稱已經發現同時喝到珍珠跟奶茶的完美喝法，並現場跟媒體玩「猜猜樂」，看他是否真的有喝到珍珠。

龜梨和也新片「怪物樵夫」由日本恐怖名導三池崇史執導，並跟菜菜緒、吉岡里帆、染谷將太、中村獅童、澀川清彥合作演出。

龜梨和也分享，此次角色是精神疾病患者，需要表現眼神轉變、脖子轉動等小動作，「因為精神異常者有不同的詮釋方法，我跟導演討論後決定用比較內斂的方式演出，而劇情後半段有大逆轉，角色心境產生大變化，這是我在拍攝時需要用心處理的細節，對我來說是最大的挑戰。」

龜梨和也片中有大量動作戲，像是追車戲、從天橋上跳下等動作，他感謝有工作人員的指示，讓他能專心演繹角色，可以毫不猶豫地演出各種動作場景。

「怪物樵夫」將於19日全台上映。（編輯：郭諭儒）1130412

電影「怪物樵夫」12日在台北晶華酒店舉行宣傳記者會，日本男星龜梨和也（圖）來台宣傳，現場品嚐主辦方準備的珍珠奶茶。中央社記者王騰毅攝 113年4月12日
電影「怪物樵夫」12日在台北晶華酒店舉行宣傳記者會，日本男星龜梨和也（圖）來台宣傳，現場品嚐主辦方準備的珍珠奶茶。中央社記者王騰毅攝 113年4月12日
電影「怪物樵夫」12日在台北晶華酒店舉行宣傳記者會，日本男星龜梨和也（圖）來台宣傳，拿著造型斧頭，展現俏皮可愛的一面。中央社記者王騰毅攝 113年4月12日
電影「怪物樵夫」12日在台北晶華酒店舉行宣傳記者會，日本男星龜梨和也（圖）來台宣傳，拿著造型斧頭，展現俏皮可愛的一面。中央社記者王騰毅攝 113年4月12日
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