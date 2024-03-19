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睽違6年再訪寶島 龜梨和也4/11快閃來台會粉絲

2024/3/19 19:06
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（中央社記者洪素津台北19日電）日星龜梨和也、菜菜緒、吉岡里帆主演的懸疑驚悚片「怪物樵夫」將上映，龜梨和也將在4月11日來台快閃宣傳，也是他相隔近6年後再度訪台，屆時將和粉絲分享拍片期間的幕後心得。

「怪物樵夫」由日本恐怖名導三池崇史執導，龜梨和也在片中詮釋既是帥氣律師又是冷血殺人的精神病患，他坦言為此下了不少苦功，「我的角色會有一些細微變化，像是眼睛的動作、轉動脖子的方式等。」

龜梨和也強調，這雖是一部關於精神病患者與殺人魔之間的故事，但其中也包含了很多人生哲理，「希望可以讓各位的內心感受到震撼，並開心觀賞到最後。」

對於將於4月11日到13日訪台，龜梨和也開心地鼓掌歡呼，大喊：「我非常期待能夠見到大家，希望大家能跟我一起度過一個愉快的夜晚。」（編輯：張雅淨）1130319

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