「花系列」驚世夫妻艾偉、王淑娟 隔33年再合作

（中央社記者洪素津台北31日電）資深演員艾偉在新戲「生命的麥田」和王淑娟再續前緣，2人在花系列「菟絲戀」是驚世夫妻，相隔33年後螢光幕再次合體，詮釋的是一對「傳愛夫妻」，艾偉也大讚王淑娟都沒有老。

「生命的麥田」劇情描述台東偏鄉一群平凡的人，長達10年的時間，守護3個資源匱乏的孩子和失能家庭，引領他們突破壁壘，改變人生軌跡的故事，也是艾偉和王淑娟相隔33年後的再度合作。

68歲的艾偉第一眼看到王淑娟就覺得：「天哪！我嚇一跳，好像都沒怎變老嘛！」艾偉也透露，王淑娟還是跟以前一樣很熱心，讀本的時候滿桌子都是吃的，「她在我們業內是非常著名的雜貨鋪老闆娘。」

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王淑娟則覺得，跟艾偉兩人這麼多年來經歷過很多人生歷練，會跟當年「花系列」演法大不同，對於能再次合作，王淑娟說：「我覺得是很好的緣份，我很珍惜3個月的相處。」她並期待，2人能在戲中好好發揮演技。

許久沒有出現在螢光幕前的艾偉再度接拍新戲，承認既緊張又期待，「因為很久沒在台灣演戲，有種陌生的感覺，又是非專項的台語演出。」為了增進台語，艾偉還規定距離他3公尺內，只能跟他用台語溝通，要打造一個全台語環境。（編輯：龍柏安）1130531