台日合製「神木之森」桂綸鎂獻聲呈現阿里山之美

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（中央社記者洪素津台北6日電）阿里山的森林鐵道是世界知名的百年登山鐵路，具有重要歷史文化價值，也乘載台灣人兒時出遊的美好回憶。紀錄片「神木之森：阿里山森林鐵道紀行」，特邀桂綸鎂華語旁白配音。

台灣公共電視與日本放送協會（NHK）共同製作紀錄片「神木之森：阿里山森林鐵道紀行」，以人眼可以辨識的最極致細膩度8K影像（一般HD電視的16倍）拍攝，並結合了22.2聲道收音技術，將阿里山壯麗景觀與森林鐵道呈現給世人。今天公視發布紀錄片主視覺與影星桂綸鎂華語旁白聲音演出花絮影片。

紀錄片「神木之森」力邀金馬影后桂綸鎂擔綱中文旁白，透過她溫暖而富有情感的聲音演出，讓觀眾更深刻體會阿里山的美麗與魅力。

桂綸鎂曾多次擔綱影片配音，她認為「要怎麼用語速、音調能夠傳達正確的訊息之外，還能夠讓聽者可以看著影片同時身入其境」。這次是聲音的表演者，桂綸鎂也期待「希望作為一個旅人跟著影片一起走一段旅程」。

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桂綸鎂說：「讓身心靈都在這個狀態裡，我的聲音自然而然會被這些故事打動，會被山林包覆的感覺所誘發出不一樣的感受」。小時候有跟家人搭乘過林鐵上阿里山看日出，「在乘坐鐵路的過程，會富含很多故事、會想起它們，會帶領我想要再次搭乘阿里山的林鐵，再一次去看日出」。她也認為「透過影片可以獲得很多的知識、歷史與文化層面的東西，再帶著這個故事真正走上阿里山鐵道之旅」。

7月是公視開播屆滿26周年，為了感謝支持、陪伴公視共同成長的觀眾，6月29日晚上7時於台北兩廳院廣場，將特別舉辦「神木之森」8K戶外首映會。紀錄片「神木之森：阿里山森林鐵道紀行」則於7月4日晚間9時公視首播。（編輯：李亨山）1130606