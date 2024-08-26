「山狗大後生樂團」檳城演出 傳遞客家新音樂風格

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃自強吉隆坡26日專電）台灣「山狗大後生樂團」昨晚在馬來西亞藝文重鎮的檳城，與大馬「兩條線」樂團尬聲，盼藉客家民謠、搖滾、藍調與爵士等風格，傳遞台灣的客家新音樂風格。

擁有濃厚客家音樂元素的「山狗大後生樂團」從18日起受邀赴大馬演出，先後在檳城客家公會、日新獨立中學、2024客聯之夜演出，也舉行「多元族群和藝術創作」論壇與音樂大師講座，讓檳城藝文界認識台灣的客家音樂元素。

當樂團主唱林鈺婷唱著半山謠（2023榮獲金曲獎的「簷風謠」專輯歌曲）、羊尾仔看詩、時間个身影、阿樹哥的雜貨店、三月的風等客家新音樂風格歌曲，樂迷們隨之舞動與配合弦律哼唱，現場交織著濃濃客家風情久久無法散去，樂迷安可聲不斷。

另大馬「兩條線」樂團與「山狗大後生樂團」尬聲，由張盛德與曾德嘉 （Taka）的二重唱組合以遊走合唱團的美聲及流行樂的粗曠嗓音讓歌迷們聽得如癡如醉。

參與演唱會的檳城年輕客家歌迷說，客家音樂與曲調展現出客家人淳樸精神，也能回味早期先民的生活打拚味道，這次能親自聽到來自台灣的客家樂團演繹客家歌曲，令他大開眼界，別具意義。

「山狗大後生樂團」創辦人顏志文今天說，歌詞以客語為主，樂團涉獵的音樂類型相當多元，從在地色彩濃厚的民謠、結構扎實的搖滾、充滿鄉愁的藍調乃至強調即興的爵士，都在不同的曲目或專輯中進行深入探索。

他指出，面對傳統歌謠的回溯和再創作，更是樂團多年來的堅持，近年來「山狗大後生樂團」更廣泛的和不同領域的音樂人跨界合作，盼共同激盪融合出更多面向的客家新音樂。

音樂家顏志文於1997年創立「山狗大樂團」，始終以客家新音樂為核心職志，持續探索在多元文化背景下的藝術創作，游刃於民謠、搖滾、藍調與爵士等風格，感受藝術在多元文化中激盪出的創意火花。

他於2008年再召集年輕世代的優秀音樂人組成新的團體「山狗大後生樂團」，以更為活潑開放的視野迎接新一代的音樂觀，樂團演出與創作更豐富。（編輯：唐佩君）1130826

台灣「山狗大後生樂團」創辦人顏志文始終以客家新音樂為核心職志，是開啟客家新音樂在台灣蓬勃發展的靈魂人物之一。圖攝於25日。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年8月26日

台灣「山狗大後生樂團」25日在檳城開唱，受到當地樂團關注，圖為開唱結束後與樂迷們合影。（山狗大後生樂團提供）央社記者黃自強吉隆坡傳真 113年8月26日

台灣「山狗大後生樂團」25日在檳城開唱，當樂團主唱林鈺婷唱著客家新音樂風格曲調，樂迷們隨之舞動與配合弦律哼唱，交織著濃濃客家風情久久無法散去。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年8月26日