林書宇「小雁與吳愛麗」入圍釜山影展 角逐金智奭獎

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）釜山國際影展今天公布新浪潮及智奭等2項競賽單元入選片單，其中台灣導演林書宇新片「小雁與吳愛麗」將角逐評審團大獎「金智奭獎」（Kim Jiseok Award）。

第29屆釜山國際影展（BIFF）將在10月2日至11日登場，大會今天公布2項競賽單元入圍片單，林書宇作品「小雁與吳愛麗」入選的智奭單元，是為執導超過3部電影長片的亞洲中堅導演新片設置的競賽單元，新浪潮則專為亞洲新人導演處女作或第2部電影長片設置。

「小雁與吳愛麗」由影后楊貴媚及夏于喬主演，演繹一對母女錯綜複雜的關係，並找來曾國城、黃奇斌同台飆戲，除了囊括多位曾獲金馬獎肯定電影人才的團隊，也請來日本知名配樂家林正樹參與電影製作。

獲知入圍消息的林書宇透過新聞稿表示，已故釜山影展創始人金智奭一直是台灣電影與他的貴人，很榮幸這次能入圍以他為名的影展單元。

首次與妻子夏于喬合作拍電影的林書宇也透露，這部電影靈感其實就出自於夏于喬與她母親的相處，「她小時候一心只想要搬出自己家，逃離母親的情緒勒索，到最近她父母要搬家，她反而是鼓勵他們搬到我們家附近，母女的關係始終是個複雜又無解的命題」。

「我漸漸地在我妻子身上看到她母親，也在她母親身上看到她」，林書宇在「小雁與吳愛麗」中對於母女之間這種「永遠都比她們想像地還要相似」的鏡像關係，精準呈現母女之間的糾纏與相互影響。

預計10月10日在台灣上映的「小雁與吳愛麗」將在釜山影展進行全球首映，與林書宇共同角逐金智奭獎的還有日本導演草野翔吾、石橋夕帆，韓國導演白承彬、李夏藍，吉爾吉斯導演Dastan Zhapar Ryskeldi、菲律賓導演曼多薩（Brillante Mendoza）、印度導演達斯（Rima Das）。（編輯：唐佩君）1130827