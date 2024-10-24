洪佩瑜「大玩樂家」演繹偶像陳小霞 緊張喊發麻
2024/10/24 20:28（10/24 21:26 更新）
（中央社記者王心妤台北24日電）曾摘金曲獎新人獎的洪佩瑜將於明年2月參與「大玩樂家」音樂會，演繹音樂創作人陳小霞的作品。洪佩瑜今天表示，光是想像在台上演出的畫面，就感到腎上腺素飆升、手腳發麻。
陳小霞透過主辦單位表示，寫了40年的流行音樂，很榮幸作品能在衛武營藝術中心演出，能有古典加流行的方式呈現，感到非常榮幸。
洪佩瑜在記者會分享，當年參加「超級偶像4」時就曾唱過陳小霞的作品，時隔多年重新演繹非常感動，「小霞老師是我的偶像，過去唱歌的日子裡有很多受她影響，是很神奇的緣分，很棒的時機跟地點。我很期待親眼見到陳小霞本人，想當面向偶像邀歌」。
洪佩瑜表示，陳小霞的作品都是為不同歌手量身訂做，要翻唱每首歌都有難度，現在還在拿捏如何詮釋個人風味。
衛武營藝術總監簡文彬說，此次選擇陳小霞是因為辦完前3場後，很希望能向女性創作者致敬。
「大玩樂家4」將於明年2月15日、16日在高雄衛武營登場，門票即日起開賣。（編輯：管中維）1131024
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