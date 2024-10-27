告五人插旗歐洲開唱 成首登巴黎女神遊樂廳華語樂團

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北27日電）樂團告五人插旗歐洲，日前到英國倫敦舉辦演唱會，緊接著再到巴塞隆納及巴黎開唱。告五人昨天在有155年歷史的巴黎女神遊樂廳歡唱，是第一個唱進此地的華語樂團，再創成團里程碑。

告五人昨天到有著155年歷史、象徵巴黎夜生活的女神遊樂廳（Folies Bergère）開唱，也是第一個唱進此地的華語樂團。告五人透過新聞稿開心表示，「我們快要環地球一圈了，那是因為你們在世界每一個角落」。演唱時告五人還毫無預警跳下台，與觀眾們一起隨著節奏嗨唱。

告五人準備巡演外，也趁空檔造訪巴塞隆納和巴黎這2座歷史文化名城，日行萬步的一幕幕光景都令他們大開眼界，途經巴塞隆納主教座堂欣賞老城區的哥德式建築，也到訪巴黎塞納河畔的羅浮宮朝聖藝術珍寶，數不完的世界遺產盡收眼底，每一天都過得充實。

特別的是，告五人在巴黎的演出地點女神遊樂廳是著名的老牌傳奇劇院，喜劇泰斗卓別林（Charlie Chaplin）、法國國寶女伶愛迪琵雅芙（Édith Piaf）、英國傳奇歌手艾爾頓強（Elton John）都曾在此演出。

告五人備感榮幸地說：「身為一個樂團最榮幸的事情，就是我們的歌能夠成為你在生活的後盾，這個感覺對我們來說非常珍貴，希望告五人可以永遠扮演這個角色。」（編輯：張雅淨）1131027