本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/300
首頁 / 娛樂

韓團Stray Kids首來台開唱展誠意 狂撂中文逗粉絲

2024/11/4 20:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北4日電）韓國男團Stray Kids昨天在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，雖因颱風康芮延期，不過他們展現誠意，除了一連串勁歌熱舞，更不斷以中文誇粉絲漂亮，讓歌迷尖叫聲不斷。

Stray Kids dominATE KAOHSIUNG高雄演唱會昨晚登場，成員Felix、昇玟、HAN、Lee Know、彰彬、I.N、鉉辰、方燦以白色服裝開場亮相。方燦更不斷拋出中文說道：「STAY（官方粉絲名）很漂亮」、「開玩笑」。逗得歌迷相當開心。

Stray Kids高雄演唱會將室外場特性發揮得淋漓盡致，不只放了煙火，招牌歌Chk Chk Boom中，團員也坐上復古老車跟歌迷互動；後半段則改換上黑色衣服熱唱DOMINO、God's Menu、S-Class等歌。

演唱會尾聲，Stray Kids見到歌迷的應援影片後紛紛表示感動，鉉辰問歌迷：「哇，你們怎麼有辦法等7年？」方燦則學了「約定」的中文，並強調一定再回來。他們全程唱滿34首歌，演出超過160分鐘。（編輯：張雅淨）1131104

演唱會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
劉德華3天4場小巨蛋演唱會畫句點 淚謝歌迷支持
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：