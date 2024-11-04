韓團Stray Kids首來台開唱展誠意 狂撂中文逗粉絲
2024/11/4 20:10
（中央社記者王心妤台北4日電）韓國男團Stray Kids昨天在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，雖因颱風康芮延期，不過他們展現誠意，除了一連串勁歌熱舞，更不斷以中文誇粉絲漂亮，讓歌迷尖叫聲不斷。
Stray Kids dominATE KAOHSIUNG高雄演唱會昨晚登場，成員Felix、昇玟、HAN、Lee Know、彰彬、I.N、鉉辰、方燦以白色服裝開場亮相。方燦更不斷拋出中文說道：「STAY（官方粉絲名）很漂亮」、「開玩笑」。逗得歌迷相當開心。
Stray Kids高雄演唱會將室外場特性發揮得淋漓盡致，不只放了煙火，招牌歌Chk Chk Boom中，團員也坐上復古老車跟歌迷互動；後半段則改換上黑色衣服熱唱DOMINO、God's Menu、S-Class等歌。
演唱會尾聲，Stray Kids見到歌迷的應援影片後紛紛表示感動，鉉辰問歌迷：「哇，你們怎麼有辦法等7年？」方燦則學了「約定」的中文，並強調一定再回來。他們全程唱滿34首歌，演出超過160分鐘。（編輯：張雅淨）1131104
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