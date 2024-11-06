亞洲新媒體高峰會提前至11月 打造內容產業文化月

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（中央社記者吳家豪台北6日電）台灣最大泛內容產業盛會「亞洲新媒體高峰會」今年邁入第6屆，提前至11月11日至12日在台北舉行，策略串連TCCF創意內容大會與金馬影展系列活動，共同打造台灣內容產業的文化月，將舉辦超過20場專題演講與對談。

本屆高峰會由台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA）主辦，NMEA理事長暨台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君今天透過新聞稿表示，產業發展不能再單打獨鬥，必須思考如何「資源聚合」，台灣的影視音要逐步產業化，才有國際競爭力。

她表示，台灣文創產業由大量的微型公司及個人工作室所組成，善於創作，也不乏專業及好作品，但企業規模小，往往不利於高階人才與高端技術的導入，難以對接國際影視產業鏈及市場需求，唯有攜手合作，透過上下游或水平整合，才能讓人才技術資金不斷融合，齊力提升產業價值鏈各環節的附加價值。

李芃君指出，本屆高峰會將從影視生態系串聯探尋內容產業股權合作的架構、國際合資的法律實務與優劣勢分析、跨界合資的整併競爭等，找出「台流」走向國際的解方。

數據分析方面，李芃君說，本屆高峰會先從台灣本地的影音觀看行為對照國際市場脈動，再借鏡美國、日本、韓國、東南亞等地的產業生態，找出聯網電視的生存之道、影視與動漫遊戲IP的多角化經營，尋求全球化市場的商業潛力與合製機會。

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今年亞洲新媒體高峰會以「永續布局」、「科技賦能」、「產業合作」、「創新商模」4大方向為主軸，探討產業永續、人才孵育計畫、新科技應用、沉浸式影視、粉絲經濟、串流競合、影視傳播、IP經濟、國際合製等子議題，邀請超過60名講者。

華納兄弟探索集團10月中宣布旗下串流影音服務Max將於11月19日正式進入台灣市場，集團的亞太地區串流總監蒙泰羅（Jason Monteiro）將於亞洲新媒體高峰會首日說明串流合作夥伴與內容布局，在服務上線前提供第一手資訊，另有韓國、日本、香港的專家學者，將提供最新的市場趨勢觀察與產業分析報告。（編輯：張均懋）1131106