陶喆攻蛋飆唱2晚 麥克風意外消音笑喊：當作沒發生

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（中央社記者洪素津台北10日電）金曲歌王陶喆今晚在台北小巨蛋舉辦第2場演唱會，金曲連發掀回憶殺，沒想到唱到「愛我還是他」時麥克風失聲，一連換3次麥克風，陶喆笑說：「當作剛剛沒發生」，幽默化解危機。

陶喆「Soul Power II」演唱會今晚續唱第2夜，陶喆2天不同歌單飆唱3小時回饋樂迷，沒想到唱到超夯金曲「愛我還是他」時麥克風突然沒了聲音，一連換3次麥克風才恢復音量，這讓陶喆笑說：「這證明不是假唱！再來一次，不好意思，這是麥克風做抉擇，說你別唱這首歌。」

陶喆緊接著對麥克風告白：「我愛你，親吻麥克風」，再開玩笑說：「剛剛發生的事，當作沒發生」，幽默化解危機，台下粉絲也尖叫回應。

演唱會高潮不斷，陶喆還在延伸舞台鋼琴自彈自唱「蝴蝶」與粉絲相約，彼此用最近距離做音樂交流，陶喆開心說：「被大家包圍，這個moment太好了！」

唱到代表作「黑色柳丁」時，象徵柳丁的橘色螢光海、視訊高塔煙囪冒出濃煙，象徵釋放內心深處的搖滾靈魂，粉絲們激動地全站起來、隨著嘶吼歌聲搖擺，不僅陶喆唱得痛快，也讓台下聽得爽快。

在圈內擁有好人緣的陶喆，好朋友蕭敬騰夫婦、陳子鴻、A-Lin、戴愛玲、蕭煌奇、J.Sheon、品冠、吳姍儒、鼓鼓和大元、關詩敏、莫允雯、麻吉弟弟等人今晚都到場支持。

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蕭敬騰帶著經紀人老婆Summer一起到場支持，夫妻婚後首度在公開場合露面，被問到想不想在台北大巨蛋開唱，蕭敬騰表示想要，至於有無在申請，Summer笑說：「公司會安排」。

演唱會尾聲，陶喆特別選唱閩南語歌「望春風」送給台北粉絲，再加碼唱夯曲「愛很簡單」，面對全場大合唱的滿滿熱情，他相當感動：「去年對我來說是新的開始，參加很多演出、音樂節，去年巡演真的只是一個念頭，有很多老朋友、新朋友的支持，如果沒有你們，陶喆今天不會站在台北小巨蛋。」（編輯：李錫璋）1131110