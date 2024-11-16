馬德里同志影展主打台灣 開幕式邀觀眾赴「囍宴」

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（中央社記者胡家綺馬德里16日專電）西語系國家LGBTQ影展龍頭「馬德里國際同志影展」今年以台灣為主題國，舉辦「台灣酷兒電影專題」，放映9部不同世代影片，14日開幕式以李安經典作品「囍宴」邀觀眾喜氣赴宴。

西語系國家最盛大、最具指標性的第29屆「馬德里國際同志影展」 （LesGaiCineMad）13日至24日在西班牙首都馬德里共16家戲院盛大舉行，台灣擔任本屆主題國，在駐西班牙代表處文化組支持下策劃舉辦「台灣酷兒電影專題-開拓自由之路」（Cine Queer Taiwán: Abriendo Caminos de Libertad）。

專題共放映9部台灣酷兒電影作品，包括導演李安的「囍宴」、蔡明亮的「河流」、周美玲的「刺青」、黃惠偵的紀錄片「日常對話」、彭紫惠與王品文共同執導並於去年贏得西班牙聖賽巴斯提安國際影展（SSIFF）最佳導演銀貝殼獎的「春行」、奧地利華裔導演C.B.Yi在台灣拍攝的「金錢男孩」、美籍導演雷利（Erich Rettstadt）與台灣變裝皇后跟酷兒圈共同打造的短片「桶妝仙女」。

此外，導演蘇奕瑄首部執導的電影長片「青春並不溫柔」入圍本屆馬德里國際同志影展官方競賽單元，章哲銘的「珍珠美少年」入圍國際短片組。

「台灣酷兒電影專題」14日晚間在馬德里具有百年歷史的黃金劇院（Cine Doré）暨西班牙電影資料庫所在地舉行開幕典禮，播放導演李安90年代的經典作品「囍宴」。

駐西班牙代表處文化組配合影片中出現的華人喜宴文化，特別將節目表設計成中式喜帖樣式，並在影廳入口貼上「囍」字、掛起有台灣婚宴風格的八仙綵，讓現場近300位觀眾在觀影前先感受到熱鬧喜氣，歡喜赴宴。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄在開幕致詞時，特別感謝馬德里國際同志影展策展人拉芬特（Miguel Lafuente），讓舉辦台灣酷兒電影專題的夢想得以實現。張祐瑄強調，台灣是亞洲第一個同婚合法的國家，特別以台味十足的大紅色喜帖形式節目單，邀請觀眾們進入台灣酷兒電影的世界，並在未來2週享受題材多元的台灣酷兒電影片單。

張祐瑄告訴中央社，今年是文化部首度與馬德里國際同志影展合作，在與策展人拉芬特多次討論後，終於敲定由台灣擔任影展主題國。專題片單年代橫跨30年，世代差異以及現代與傳統的衝突是反覆出現的主題，聚焦呈現台灣在爭取民主人權及同志平權的歷史脈絡，並有超過半數是女性導演作品。

2017年以「日常對話」贏得馬德里國際同志影展最佳紀錄片獎的導演黃惠偵，也受邀在影展期間出席導覽座談、大師講座和開幕典禮。

黃惠偵在開幕致詞時向觀眾介紹台灣酷兒電影專題的各部影片，她表示，觀眾可透過來自不同導演、年代的電影作品，看到台灣酷兒的各種樣貌。

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黃惠偵還提到，當大家想到台灣時，經常想到科技與美食，雖然這兩者的確代表台灣，但她希望觀眾能透過這一系列電影專題，進一步了解台灣是個在「性別平等」和「社會正義」上緩慢但堅定進步的國家。

黃惠偵說，台灣是個小小的島國，很多人不太認識，就如同酷兒族群在主流中只占了小小的比例，因此她特別分享已故的「法國新浪潮教母」導演安妮華達（Agnès Varda）的名言「我總是微小，但那僅僅是就外表而言」，隱喻台灣、台灣電影與酷兒文化外表雖小，但內在實然豐富精彩。（編輯：張芷瑄）1131116