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接招合唱團高雄開唱 懂買台味伴手禮藍白拖搬上台

2024/11/17 16:37（11/17 16:51 更新）
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英倫經典天團Take That接招合唱團（圖）睽違17年來台演出，16日晚間登上高雄流行音樂中心舞台，同時也是團員們首次南下高雄開唱，讓樂迷們激動不已。（Live Nation Taiwan提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月17日
英倫經典天團Take That接招合唱團（圖）睽違17年來台演出，16日晚間登上高雄流行音樂中心舞台，同時也是團員們首次南下高雄開唱，讓樂迷們激動不已。（Live Nation Taiwan提供）中央社記者洪素津傳真 113年11月17日
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（中央社記者洪素津台北17日電）英倫天團Take That接招合唱團昨天在高雄開唱，睽違17年再度登台，洗腦金曲和歷年懷舊代表作一首接一首，更在台上秀出來台踩街的戰利品，有珍珠奶茶和藍白拖，相當接地氣。

Take That接招合唱團昨晚舉辦世界巡迴「Take That - This Life On Tour 2024」演唱會，4500人一起迎接他們睽違17年後再度登台，同時也是團員們首次南下高雄開唱，讓樂迷們激動不已。

Take That的3名成員蓋瑞巴洛（Gary Barlow）、馬克歐文（Mark Owen）及霍華唐納（Howard Donald），一開場先帶來熱血的Greatest Day。

歐文現場直接拿出筆記小抄現學現賣，開心用中文大喊：「晚安，高雄，你們好嗎？我們是Take That，謝謝。」Take That演出近90分鐘，超過18首歌曲，高雄流行音樂中心宛如化身大型KTV包廂，喚起不少粉絲的青春回憶。

演唱會中，Take That還秀出台灣踩點的戰利品，有珍珠奶茶、藍白拖、小豬撲滿及茄芷袋等。3人一搭一唱對話，寵粉送周邊、甚至互動大合照，最後巴洛深情道謝全場歌迷，「最重要的就是謝謝你們，謝謝你們來參加這場演唱會，我們還會再相見的。」（編輯：張雅淨）1131117

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