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台灣電影人放眼國際 學者建議深入挖掘獨特故事

2024/11/18 16:10（11/18 16:26 更新）
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文化內容策進院（文策院）率領台灣電影人赴美交流。索尼動畫製作主管維紐（左）與「熱帶複眼」導演張徐展（右）交談，分享動畫製作的經驗與心得。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年11月18日
文化內容策進院（文策院）率領台灣電影人赴美交流。索尼動畫製作主管維紐（左）與「熱帶複眼」導演張徐展（右）交談，分享動畫製作的經驗與心得。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 113年11月18日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯17日專電）台灣電影人赴洛杉磯，與影視產業及學界人士交流，南加大動畫系榮譽教授建議，深入挖掘台灣文化和歷史中獨有的元素，將其帶上國際舞台，越深入、越獨特，越能感動人心。

文化內容策進院（文策院）組成「奧斯卡台灣隊」，安排多名電影人訪問美國，出席亞洲國際電影節（AWFF）之外，也在南加州大學（USC）、加州藝術學院（CalArts）舉辦放映會，另有2場與當地產業人士交流活動。

3部具有奧斯卡參賽資格的台灣短片，包括今年9月獲得美國影藝學院學生奧斯卡獎的短片「風流少女殺人事件」導演洪瑋婷，以及動畫短片「幽暗小徑的鬼」導演王登鈺與「熱帶複眼」導演張徐展在這幾天密集與洛杉磯的電影人交流。

USC電影藝術學院的退休榮譽教授帕努斯卡（Christine Panushka）看過3部短片之後，接受中央社記者訪問，被問到台灣電影、動畫作品如何擴大國際觀眾，在世界舞台上成功。

帕努斯卡坦言「不要模仿好萊塢」，這幾部台灣影片之所以出色，正因為它們看起來不像世界其他地方的作品，它們不是在模仿好萊塢或是模仿西方模式，而是深入挖掘台灣文化和歷史當中獨有的元素，將這些台灣元素帶到國際舞台上。

她以「幽暗小徑的鬼」這部探討台灣「白色恐怖」歷史的動畫為例，指出「我雖然不熟悉台灣的歷史，但我依然可以理解故事的本質，感受到人們經歷的痛苦和困境，同時看到這苦難之下依然存在人心美麗的一面」。

她認為，「幽暗小徑的鬼」導演王登鈺藉由這部影片，利用夢境的意象，挖掘人心非常深層的一面，使得觀眾能夠感同身受，這就是她想要強調的「如果你可以非常深入，挖掘非常細節，非常個人的經歷，你就能夠觸及一種普世性」。

她以一部在美國大受歡迎的動畫片「迷你網紅實貝秀」（Marcel the Shell with Shoes On）為例，指出這部片就是小眾影片獲得廣大觀眾肯定的例子，「就連大型製片廠也不一定知道，什麼樣的片子一定會紅」，但她相信只要專注在創作獨特且個人特色的故事，一定可以打動觀眾。

帕努斯卡強調「忠於自我」，認為真正有價值的作品自然會吸引國際觀眾。在動畫產業有30年經驗，目前在迪士尼電視頻道擔任動畫導演、分鏡師的亞古瑪唐（Jules Aguimatang）被問到同樣的問題，指出保持創新與實驗精神的重要。

亞古瑪唐鼓勵台灣動畫導演，不要害怕嘗試實驗性的故事，透過不斷展示作品來吸引合作夥伴與投資人。

亞古瑪唐強調保持熱情，持續不斷講述自身故事，「要有信心讓世界看到你的作品，不要害羞或害怕去展示，一定會有觀眾被你的故事或風格所吸引」。他認為，電影人對自己的故事要有信心，「或許不是每個人都會欣賞你的作品，但你仍然要相信它，這才是最重要的」。

索尼動畫（Sony Pictures Animation）製作主管維紐（Erik Vignau）看過3部台灣影片之後，認為台灣的動畫無論在藝術表達或技術上都「令人驚艷」，他認為台灣導演應該繼續創作「反映自身文化的作品，同時考慮如何吸引全球觀眾」。

他認為在影視作品當中，從具有普世意義的感情或生活經驗切入，常常是觸動國際觀眾的關鍵。維紐舉例，幽默元素經常能在不同文化的觀眾當中取得共鳴。

維紐認為，台灣的影視產業需要「持續擴展人脈，與國際業界建立聯繫」，讓作品在全球動畫產業中受到更多人的關注。（編輯：張芷瑄）1131118

文化內容策進院（文策院）率領台灣電影人赴美交流，在南加州大學舉行特映會。（The Expanded Animation program at USC提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 113年11月18日
文化內容策進院（文策院）率領台灣電影人赴美交流，在南加州大學舉行特映會。（The Expanded Animation program at USC提供）中央社記者林宏翰洛杉磯傳真 113年11月18日
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