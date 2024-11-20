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串流平台Max台灣上線 哈利波特、DC宇宙供觀眾選擇

2024/11/20 10:03
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（中央社記者洪素津台北20日電）華納兄弟集團推出串流平台Max，19日在印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、香港與台灣正式上線，頻道內容有哈利波特、DC宇宙，也有Max原創系列影集等。

串流平台Max內容涵蓋HBO、哈利波特、DC宇宙、卡通頻道、Max原創系列等品牌內容，也有最新好萊塢電影和來自Discovery、TLC、AFN、Food Network、ID與 HGTV等實境節目。

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陸續上線的新內容也包括賣座電影「龍捲風暴」（Twisters）、「浴血任務4」（The Expendables 4）與「幻幻之交」（IF）、Max原創電影「Sweethearts」以及HBO原創影集「慾望女大生」（The Sex Lives of College Girls）第3季。

華納兄弟探索集團亞太區總裁吉本斯（James Gibbons）透過新聞稿表示，從「哈利波特」到「六人行」（Friends）、「龍族前傳」（House of the Dragon）、HBO、DC與最佳的好萊塢賣座新片合集等，訂戶可以在Max上享受到世界級的內容，並透過全新無縫串流體驗與個性化設定打造專屬觀影體驗。 （編輯：龍柏安）1131120

#Max
#好萊塢
#哈利波特
Max
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