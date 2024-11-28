原民歌后阿爆獻聲「海洋奇緣2」 笑喊配音太難

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（中央社記者王心妤台北28日電）動畫片「海洋奇緣2」昨晚舉辦首映會，由阿爆（阿仍仍）、Makav（真愛）、Matzka配音，而Makav初挑戰遇到困難，第一天僅錄音了一頁台詞；阿爆也表示「超難的」。

「海洋奇緣2」此次由Makav（真愛）為女主角「莫娜」配音，並演唱「找到自己」、「航向遠方」兩首磅礡主題曲；Matzka為角色「毛伊」配音；阿爆則演繹神祕妖姬角色「瑪丹姬」。

他們受訪時分享配音趣事，Makav（真愛）笑說，平時說話可以比較隨意，但配音時要注意咬字清楚，因為要考慮讓小朋友也能聽得清楚，且難度之高讓她第一天錄音錄不到一頁，而整個劇本有50頁，且有看到錄音老師也忍不住嘆氣。

阿爆也大喊錄音「超難的！」她表示，片中的歌曲不愧是葛萊美團隊創作的，高音和低音都難度很大，「真的要練習一下，歌名叫『迷途』，我唱的時候也要迷路了。」Matzka過去已經為「毛伊」配音，他透露此次有更多感情戲。

「海洋奇緣2」即日起全台上映。（編輯：李亨山）1131128