和楊麗花王不見王？葉青撇不合：感謝她給機會

（中央社記者洪素津台北21日電）77歲歌仔戲演員葉青今天為傳承歌仔戲之美舉行新書發表會，對於過去常被傳出和楊麗花「王不見王」，葉青說：「沒有的事」。她更透露，沒有楊麗花給機會，就沒有今天的她。

葉青出席「歌仔戲千面戲王」新書發表暨戲曲撼動饗宴，現場吸引超過500名粉絲，相當熱鬧，當年的戰友狄鶯和楊懷民也到場演出支持，讓戲迷重溫昔日風采。

葉青當年是歌仔戲小生，和楊麗花、柳青、小明明並稱「歌仔戲四大小生」。葉青表示，自己20多年沒有演出，這回為了出書籌備3年多，主要是想獻給愛好台灣歌仔戲文化的人，「出書的原因就是給喜歡戲曲的人、小孩還有看戲的人，讓他們更懂歌仔戲的美，這本書要出的意義就在這，若想探討台灣歌仔戲文化的，也可以參考」。

傳聞葉青、楊麗花「王不見王」，葉青撇謠言，「沒有的事」，2人前一陣子才一起吃飯，「前陣子張帝老婆回台，楊麗花約我一同到家中聊天，楊麗花還問我怎麼變那麼瘦，我跟她說我是自然瘦的」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉青當年從台視跳槽到華視，隨後開啟葉青歌仔戲團，葉青表示，很感謝楊麗花，「是因為她在台視的時候，我不能生存就跳（槽）走了，那是我自己要跳走的嘛，我也感謝她給我這個機會，弄一個葉青歌仔戲，那次她沒有給我這個機會，我就沒有辦法有今天了，所以我非常感謝她，也很尊敬，因為她是我的前輩」。

另外，葉青日前受邀到廈門演講及出席影友會時在機場用輪椅代步，她解釋自己健康無虞，只是因撞到廚房櫥櫃導致骨裂，「因為機場太大，所以租輪椅坐，現在都好了」。（編輯：管中維）1131221