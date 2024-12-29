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曾國城為失言風波道歉 于美人：做了很好的示範

2024/12/29 20:34（12/29 20:46 更新）
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三立台灣台「超級紅人榜」初五除夕節目特別推出「台灣之光合作賽」特輯，主持人許志豪（左起）、于美人、蔡昌憲29日出席錄製。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月29日
三立台灣台「超級紅人榜」初五除夕節目特別推出「台灣之光合作賽」特輯，主持人許志豪（左起）、于美人、蔡昌憲29日出席錄製。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月29日
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（中央社記者洪素津台北29日電）主持人于美人、蔡昌憲及許志豪今天錄製「超級紅人榜」過年節目，對於曾國城為失言風波道歉，她說，現在要有更高幽默感，因為素人可能無法承擔，曾國城做了很好的道歉與示範。

曾國城遭節目參賽選手指控用低俗的身材羞辱來作為節目效果，他日前道歉。

于美人認為，文明的進步就是藉由每一次事件，找出人與人的相處界線。

于美人表示，透過這次事件讓大家了解到，在演藝圈做節目效果，過去習以為常，現在藝人和藝人彼此之間開個玩笑，可能要有所節制，現在要有更高的幽默感，因為對素人來說可能無法承擔。

于美人覺得曾國城做了一個很好的道歉與示範，也謝謝北一女學生說出不舒服，讓大家知道不同的人感受會有所不同。

「超級紅人榜」初五除夕節目這次推出「台灣之光合作賽」特輯， 于美人表示，往年過年特別節目都是藝人大集合，今年則找了台灣之光合作錄特別節目，藝人也要有十八般武藝，得好好跟他們學習。

今年過年，于美人要負責家裡的年夜飯，除夕做到初二，提及81歲的媽媽腳開刀2次，「媽媽今年動嘴就好，好在復原狀況還OK」，兒子元旦就會回來，因工作很忙，過年就飛回去，「我兒子說他回來比較好，因為機票比較便宜，回來也可以跟朋友聚聚。」

蔡昌憲過年則安排去滑雪，可以釋放一年來累積的壓力，感謝太太給自己幾天放風的時間，「我好愛我老婆！」

許志豪表示，如果父母身體可以，計劃全家去清邁，「因為媽媽最近身體比較辛苦，所以要靠近過年前再做決定，我連機票都還沒訂」。他說，即使機票再貴都沒關係，因為是花在父母身上都還好。（編輯：管中維）1131229

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