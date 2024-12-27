曾國城遭女學生控訴致歉 胡瓜：對方不舒服就道歉

（中央社記者洪素津台北27日電）主持人曾國城日前被一名駱姓女學生控訴「用低俗的身體羞辱來取笑參加者做節目效果」，同為主持人的胡瓜今天錄製節目時直言：「如果有讓對方不舒服，那你就道歉就好了。」

一名駱姓女學生近日發文表示，參加「一字千金」錄影遭主持人曾國城「用低俗的身體羞辱來取笑參加者做節目效果」，曾國城也發聲明致歉：「首先要跟駱同學道歉，對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉。」公視也表示，此段節目不會播出。

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胡瓜、陳亞蘭、許效舜、澎恰恰、歐漢聲（歐弟）同台主持的華視除夕特別節目「金蛇守歲迎新春」，今天舉行開錄記者會，活動中聊及曾國城被女學生控訴一事，胡瓜說，自己主持節目也會遇到類似情況，「如果有不舒服道歉就好，像在『大集合』裡我也會跟阿公、阿嬤開玩笑，還是要以對方舒不舒服為主要。」

胡瓜表示，自己主持40年，沒遇過觀眾因為言論生氣的，「我覺得還是要看當事人的想法，我有時候也會說『你好像伙食不錯？』、『家裡是不是開自助餐？』」認為很多時候都是節目效果，不用太過走心。」（編輯：龍柏安）1131227