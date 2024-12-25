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首頁 / 娛樂

曾國城主持美食節目19年 餐飲副業擴展北中南

2024/12/25 15:13（12/25 15:51 更新）
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料理達人吳秉承（左起）與藝人曾國城、卓文萱主持美食節目「型男大主廚」，開播19年來內容不斷推陳出新，將和便利商店跨界推出聯名料理包，搶攻年菜商機。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月25日
料理達人吳秉承（左起）與藝人曾國城、卓文萱主持美食節目「型男大主廚」，開播19年來內容不斷推陳出新，將和便利商店跨界推出聯名料理包，搶攻年菜商機。（三立提供）中央社記者洪素津傳真 113年12月25日
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（中央社記者洪素津台北25日電）藝人曾國城主持的美食烹飪節目「型男大主廚」和超商跨界推出聯名料理包，搶攻年菜商機，私下他的拌麵事業也經營得有聲有色，明年將在北中南3地開設實體店面。

「型男大主廚」開播19年來內容不斷推陳出新，教學觀眾超過6000道菜色，陪伴大家度過幸福的晚餐時刻。今天曾國城和卓文萱、主廚吳秉承一起出席節目跨界合作出年菜的記者會。

曾國城投資拌麵事業，頗具生意頭腦，他表示，好不容易站穩，要穩當投資，因為市場不是做什麼都賺，現在只想把拌麵變成長久品牌。

曾國城也計畫明年拌麵的實體店面除北部外，將擴展到中南部，讓北中南的民眾都可吃到，目前暫定先插旗台中一級戰區。而被問到是否會增資找人投資，曾國城笑說：「不會，合資不會有好的下場。」

而吳秉承做的料理冷凍包在市場反應也很好，他提到，自己是走網路行銷方式；卓文萱則說，她每次想開店就被勸退，因為自己不懂投資，唯一目標就是存錢，現在都把錢存在銀行裡。

另外，曾國城兒子昨天返台和家人一起過耶誕，曾國城坦言看到兒子很興奮，出國念書是自己小時候的願望，現在兒子幫他完成了。

曾國城也透露每個月給兒子新台幣3萬到5萬元零用錢，「不會問錢用在哪裡，兒子很有想法，不會用在奢侈的地方」。（編輯：張雅淨）1131225

曾國城
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