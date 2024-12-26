加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲涉收賄公益侵占遭求刑合計28年半 北檢關鍵問答一次看
首頁 / 娛樂

女學生控身材被取笑當節目效果 公視、曾國城致歉

2024/12/26 11:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北26日電）一名駱姓女學生近日發文表示，參加「一字千金」錄影遭主持人曾國城「用低俗的身體羞辱來取笑參加者做節目效果」，曾國城發聲明致歉，公視致歉後也表示此段節目不會播出。

這名北一女中樂儀旗隊畢業的學生在社群平台Threads發文表示，今年收到邀請參加「一字千金」錄影，曾國城在節目上先後說出「這位是柔道的」、「我覺得你看起來比較像教練」、「只有你這種身材才撐得起來齁」等言論。

女學生反問：「曾國城憑什麼拿我的身體當作笑點？我的身材與樂儀旗隊的主題有任何關係嗎？對《一字千金》的競賽內容又有什麼影響？這是一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果。」

公視今天對中央社記者表示，對於曾國城錄影的言論，製作單位結束錄影後就向駱姓學生致歉，並表示會剪掉相關內容不在明年1月的節目播出，「製作單位致歉後，公視旋即與製作單位、主持人曾國城再次強調，以節目效果為由的玩笑涉及身材外貌的冒犯，為公視節目製播準則紅線，未來務必避免。」

曾國城也透過經紀人表示歉意，「首先要跟駱同學道歉，對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉。」回應指出，他對此感到難過，因為入行超過30年，總自我期待繼續學習，希望主持風格保持多元並成為一個溫暖的主持人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

曾國城表示，主持的風格很多種，常需要透過自嘲、鼓勵、丟接互動等方式營造節目效果，「但是無論如何『詆毀他人』絕對不是我的本意，也不是我在演藝圈『賴以維生』的主持風格。」

曾國城也對駱姓學生說：「希望我的無心之過不要成為妳心裡的負擔，未來還有許多的挑戰與未知，妳的辛苦與努力不是一般人可以體會的，妳的堅韌與專業絕對值得被更多人看到，期許妳可以憑藉著堅強毅力，成就更多美好的時光。」（編輯：唐聲揚）1131226

曾國城
曾國城主持美食節目19年 餐飲副業擴展北中南「莎姆雷特」經典版台中首演 觀眾起立鼓掌逾3分鐘
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

113
更多編輯台推薦新聞：