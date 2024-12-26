女學生控身材被取笑當節目效果 公視、曾國城致歉

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（中央社記者王心妤台北26日電）一名駱姓女學生近日發文表示，參加「一字千金」錄影遭主持人曾國城「用低俗的身體羞辱來取笑參加者做節目效果」，曾國城發聲明致歉，公視致歉後也表示此段節目不會播出。

這名北一女中樂儀旗隊畢業的學生在社群平台Threads發文表示，今年收到邀請參加「一字千金」錄影，曾國城在節目上先後說出「這位是柔道的」、「我覺得你看起來比較像教練」、「只有你這種身材才撐得起來齁」等言論。

女學生反問：「曾國城憑什麼拿我的身體當作笑點？我的身材與樂儀旗隊的主題有任何關係嗎？對《一字千金》的競賽內容又有什麼影響？這是一個標榜文化教育的節目，卻由主持人用低俗的身體羞辱來取笑參加者，做節目效果。」

公視今天對中央社記者表示，對於曾國城錄影的言論，製作單位結束錄影後就向駱姓學生致歉，並表示會剪掉相關內容不在明年1月的節目播出，「製作單位致歉後，公視旋即與製作單位、主持人曾國城再次強調，以節目效果為由的玩笑涉及身材外貌的冒犯，為公視節目製播準則紅線，未來務必避免。」

曾國城也透過經紀人表示歉意，「首先要跟駱同學道歉，對不起，我在主持上的措詞，讓駱同學有如此不舒服的感受，我深表抱歉。」回應指出，他對此感到難過，因為入行超過30年，總自我期待繼續學習，希望主持風格保持多元並成為一個溫暖的主持人。

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曾國城表示，主持的風格很多種，常需要透過自嘲、鼓勵、丟接互動等方式營造節目效果，「但是無論如何『詆毀他人』絕對不是我的本意，也不是我在演藝圈『賴以維生』的主持風格。」

曾國城也對駱姓學生說：「希望我的無心之過不要成為妳心裡的負擔，未來還有許多的挑戰與未知，妳的辛苦與努力不是一般人可以體會的，妳的堅韌與專業絕對值得被更多人看到，期許妳可以憑藉著堅強毅力，成就更多美好的時光。」（編輯：唐聲揚）1131226