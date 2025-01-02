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新年重返霍格華茲 「哈利波特」全系列台灣聯映

2025/1/2 18:47
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（中央社記者洪素津台北2日電）電影「哈利波特」全系列共8部將於17日重返台灣大銀幕，且有2D、4DX兩種版本，觀眾得以一次觀賞全系列，重溫當年力抗佛地魔的感動，再次感受魔法世界的無限魅力。

「哈利波特」系列電影在全球掀起一股前所未有的魔法狂潮，不僅締造影史驚人的票房紀錄，更成為跨世代的經典回憶。

該系列電影捧紅許多童星演員，包括飾演哈利波特的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、飾演妙麗的艾瑪華森（Emma Watson），以及飾演榮恩的魯伯葛林特（Rupert Grint）。

此次台灣將重映全系列電影共8部，此外今年正逢第4部電影「哈利波特：火盃的考驗」上映20週年，為慶祝重要里程碑，台灣將特別加碼放映該片IMAX版本，讓粉絲能以更身歷其境的方式，再次體驗精彩又刺激的三巫鬥法大賽，感受魔法世界的無窮魅力。

「哈利波特」全系列電影共8部，將於17日2D、4DX聯映。（編輯：張雅淨）1140102

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