楊貴媚把自己當18歲在操 新年想休息消聲匿跡

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（中央社記者洪素津台北8日電）金馬影后楊貴媚除了演藝事業，還有公益團體執行長身分，盼透過自身力量幫助其他人。她坦言近2年工作不停歇，把自己當成18歲在工作，真的體力不支，更逗趣表示想消聲匿跡。

楊貴媚榮獲華文公關獎的「年度台灣正面形象影響力人物」，今天盛裝出席頒獎典禮，她謙稱不覺得自己有什麼影響力，「我覺得演藝圈的每個人都是很好的行銷公關」。

楊貴媚也分享當公益團體執行長的心得，她表示，自己所屬的桂田文化藝術基金會主要想照顧資深影視人員，今年擴大幫忙演藝圈的幕後工作人員。

楊貴媚表示，跨年那天跟大家在大安森林公園看電影「愛情萬歲」，和觀眾一起哭，跨完年後回想起自己的2024年真的很幸運，「這2年當中遇見每一部作品跟我過去都不同，角色都很不一樣，這是很難得的運氣」。

楊貴媚透露，導演蔡明亮一直想找原班人馬來拍，但就只是一直說而已。而當年班底陳昭榮也有說要到場，卻稱有事沒來，楊貴媚笑說：「藉口啦，他一定是變醜，不敢讓我們看。」

問及新年計畫，楊貴媚坦言，2023年和2024年工作不停歇，新的一年想要休息，「我失業了，過完年要離家出走，我想要休息，要消聲匿跡，沒有目的地的離開家裡」。

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楊貴媚表示，自己累到沒辦法思考，因為每一個階段都在角色裡，「大家都把我當18歲，但我是意志力很像18歲，下班就一條蟲了，我是真的體力不支，就算很多工作也要量力而行」。

近日大愛電視台和導演陳保中深陷糾紛，楊貴媚也曾在大愛電視台拍戲，她說：「很多事情不是一個原因引起的，應該是有很多事情。」她認為電視台台性不一樣，「大戲戲劇因為是真人真事，寫進去的每個人都要授權才可以播出，改劇本以我的經驗是很難，但我跟大愛合作很愉快，他們底線在哪裡我知道，你願意就一起接受」。（編輯：張雅淨）1140108