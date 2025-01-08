加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
調查局：查知部分國人領有中國身分證 擴大查察中
首頁 / 娛樂

楊貴媚把自己當18歲在操 新年想休息消聲匿跡

2025/1/8 20:05
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北8日電）金馬影后楊貴媚除了演藝事業，還有公益團體執行長身分，盼透過自身力量幫助其他人。她坦言近2年工作不停歇，把自己當成18歲在工作，真的體力不支，更逗趣表示想消聲匿跡。

楊貴媚榮獲華文公關獎的「年度台灣正面形象影響力人物」，今天盛裝出席頒獎典禮，她謙稱不覺得自己有什麼影響力，「我覺得演藝圈的每個人都是很好的行銷公關」。

楊貴媚也分享當公益團體執行長的心得，她表示，自己所屬的桂田文化藝術基金會主要想照顧資深影視人員，今年擴大幫忙演藝圈的幕後工作人員。

楊貴媚表示，跨年那天跟大家在大安森林公園看電影「愛情萬歲」，和觀眾一起哭，跨完年後回想起自己的2024年真的很幸運，「這2年當中遇見每一部作品跟我過去都不同，角色都很不一樣，這是很難得的運氣」。

楊貴媚透露，導演蔡明亮一直想找原班人馬來拍，但就只是一直說而已。而當年班底陳昭榮也有說要到場，卻稱有事沒來，楊貴媚笑說：「藉口啦，他一定是變醜，不敢讓我們看。」

問及新年計畫，楊貴媚坦言，2023年和2024年工作不停歇，新的一年想要休息，「我失業了，過完年要離家出走，我想要休息，要消聲匿跡，沒有目的地的離開家裡」。

google news透過 Google News追蹤中央社

楊貴媚表示，自己累到沒辦法思考，因為每一個階段都在角色裡，「大家都把我當18歲，但我是意志力很像18歲，下班就一條蟲了，我是真的體力不支，就算很多工作也要量力而行」。

近日大愛電視台和導演陳保中深陷糾紛，楊貴媚也曾在大愛電視台拍戲，她說：「很多事情不是一個原因引起的，應該是有很多事情。」她認為電視台台性不一樣，「大戲戲劇因為是真人真事，寫進去的每個人都要授權才可以播出，改劇本以我的經驗是很難，但我跟大愛合作很愉快，他們底線在哪裡我知道，你願意就一起接受」。（編輯：張雅淨）1140108

#大安森林公園
#陳保中
#楊貴媚
#蔡明亮
#大愛電視台
楊貴媚
大安森林公園播映「愛情萬歲」 楊貴媚蔡明亮伴影迷邊哭邊跨年楊貴媚「愛情萬歲」哭戲成跨年梗 CNN撰文報導
蔡明亮
再獲捷克影展肯定 蔡明亮：電影如書能傳世【專訪】蔡明亮獲AMU頒獎為台灣第一人 布拉格開電影大師課
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：