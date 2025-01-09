海上鋼琴師、配樂大師紀錄片 春節連假重返大銀幕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北9日電）經典電影陪過年，由奧斯卡義大利名導朱賽貝．托納多雷及終身成就獎、已故電影音樂大師顏尼歐．莫利柯內所合作的2作品，「海上鋼琴師」4K修復版跟「配樂大師顏尼歐」24日起重返大銀幕，讓影迷回味。

「海上鋼琴師」（The Legend of 1900）被譽為是人生必看電影之一，劇情描述西元1900年元旦，燃煤工人在豪華郵輪上發現一名棄嬰並取名為「1900」，「1900」從未上岸卻在某個夜晚彈奏出鋼琴的美妙樂音，也展開他的音樂人生。

「配樂大師顏尼歐」（Ennio：The Maestro）主角為顏尼歐．莫利柯內（Ennio Morricone），一生為500多部電影做配樂，被譽為「足以媲美莫札特、貝多芬和舒伯特」的現代音樂大師，作品包括「新天堂樂園」（Nuovo Cinema Paradiso）、「海上鋼琴師」、「四海兄弟」（Once Upon a Time in America）和「八惡人」（The Hateful Eight）等片，一生獲頒獎項無數，並於2007年獲奧斯卡終身成就獎。

透過 Google News 追蹤中央社

此片由名導王家衛監製，片中透過顏尼歐．莫利柯內親身回顧橫跨50年的電影與配樂人生，片中採訪超過70名世界級電影大師、音樂大師及藝術家等。

2部電影都是導演朱賽貝．托納多雷（Giuseppe Tornatore）及顏尼歐．莫利柯內的合作作品，兩人不僅是電影上的黃金搭檔，戲外也是30年摯友，2部電影將從24日起的農曆春節連假期間全台上映。（編輯：陳政偉）1140109