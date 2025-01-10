張艾嘉亞洲電影大獎爭影后 楊貴媚入圍女配喊驚喜

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（中央社記者王心妤台北10日電）第18屆亞洲電影大獎今天公布入圍，張艾嘉以「女兒的女兒」入圍最佳女主角，李康生入圍最佳男配角獎；楊貴媚也角逐最佳女配角，她對於入圍感到開心和驚訝，並感謝劇組。

第18屆亞洲電影大獎入圍者中，最佳女主角入圍者包含張艾嘉、卡妮庫斯魯蒂（Kani Kusruti）、日本演員河合優實、韓國演員金高銀、莎哈娜戈斯瓦米（Shahana Goswami）。最佳男主角入圍者中，彭于晏以中國電影「狗陣」入圍，將對上韓國男演員崔岷植、香港影帝劉青雲跟許冠文、日本男星長塚京三。

楊貴媚剛以「小雁與吳愛麗」摘下第61屆金馬獎最佳女配角獎，此次再入圍亞洲電影大獎最佳女配角，對手包含香港女星李琳琳、迪維亞普拉巴（Divya Prabha）、韓國女星林智妍、日本女演員瀧內公美。

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楊貴媚今天對中央社記者表示，能夠入圍很開心也很驚訝，很感謝劇組、各界支持、導演林書宇跟片中的女兒夏于喬。

最佳男配角中，李康生以「默視錄」入圍，將跟香港演員朱栢康及伍允龍、日本演員池松壯亮跟光石研競爭獎項。（編輯：陳政偉）1140110