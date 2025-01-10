加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 娛樂

張艾嘉亞洲電影大獎爭影后 楊貴媚入圍女配喊驚喜

2025/1/10 21:38（1/10 21:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
張艾嘉以「女兒的女兒」入圍第18屆亞洲電影大獎最佳女主角。（中央社檔案照片）
張艾嘉以「女兒的女兒」入圍第18屆亞洲電影大獎最佳女主角。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北10日電）第18屆亞洲電影大獎今天公布入圍，張艾嘉以「女兒的女兒」入圍最佳女主角，李康生入圍最佳男配角獎；楊貴媚也角逐最佳女配角，她對於入圍感到開心和驚訝，並感謝劇組。

第18屆亞洲電影大獎入圍者中，最佳女主角入圍者包含張艾嘉、卡妮庫斯魯蒂（Kani Kusruti）、日本演員河合優實、韓國演員金高銀、莎哈娜戈斯瓦米（Shahana Goswami）。最佳男主角入圍者中，彭于晏以中國電影「狗陣」入圍，將對上韓國男演員崔岷植、香港影帝劉青雲跟許冠文、日本男星長塚京三。

楊貴媚剛以「小雁與吳愛麗」摘下第61屆金馬獎最佳女配角獎，此次再入圍亞洲電影大獎最佳女配角，對手包含香港女星李琳琳、迪維亞普拉巴（Divya Prabha）、韓國女星林智妍、日本女演員瀧內公美。

google news透過 Google News追蹤中央社

楊貴媚今天對中央社記者表示，能夠入圍很開心也很驚訝，很感謝劇組、各界支持、導演林書宇跟片中的女兒夏于喬。

最佳男配角中，李康生以「默視錄」入圍，將跟香港演員朱栢康及伍允龍、日本演員池松壯亮跟光石研競爭獎項。（編輯：陳政偉）1140110

#日本
#張艾嘉
#楊貴媚
#李康生
#林書宇
楊貴媚
楊貴媚把自己當18歲在操 新年想休息消聲匿跡大安森林公園播映「愛情萬歲」 楊貴媚蔡明亮伴影迷邊哭邊跨年
張艾嘉
張艾嘉否認想退休 2025年計劃繼續培養藝術新人才張艾嘉透露想退休「該給年輕人了」 將減少演出從事幕後
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：