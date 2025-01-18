東大門闖「夜市王」決戰 業績飆5成盼振興花蓮觀光

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（中央社記者洪素津台北18日電）美食競賽節目「夜市王」今天進行決戰，南機場與東大門將展開「營業額」PK，目前已湧入上千人觀戰，東大門代表黃家明盼奪冠帶動花蓮夜市觀光，感謝目前業績已飆漲5成。

「夜市王」最終2強南機場夜市與東大門國際觀光夜市用營業額PK，活動現場也湧入上千名民眾參與賽事，每個人的每一次的消費都是評分標準。

而活動開始前，節目導演李伯恩、製作人謝乾乾、主持人阿達及美麗本人接受媒體訪問，謝乾乾坦言製作節目不容易，光今天錄製決賽總成本就破千萬，截至目前為止已經超支300萬，其他細項還不敢多想，更何況是第2季。

最終決戰以營業額為勝出標準，阿達也預估今天總決賽的總營業額應該會有新台幣2到3百萬，「這就是夜市最有趣的地方，2個夜市把所有攤位擺出來對決，在各自攤位出餐速度、價格不同下，就只能比總營業額。」

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至於冠軍出爐會不會怕有衝突，阿達笑說：「這不就是我們想看的。」李伯恩則表示，現場維安準備很好，警察、消防車、救護車都有。

花蓮東大門夜市代表黃家明表示，很開心能夠參賽，先前花蓮被重創太嚴重了，夜市都沒有人來，希望透過節目，讓大家多來花蓮，吃花蓮美食，同時更感謝節目的錄製，讓他們業績成長5成。（編輯：龍柏安）1140118