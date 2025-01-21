張清芳首當歌唱選秀評審 提醒選手要能接受失敗

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（中央社記者洪素津台北21日電）歌手張清芳在歌唱選秀節目擔任評審，資深製作人王偉忠特地邀約，張清芳笑說：「他是我乾哥哥，能不答應嗎。」問及選手該具備什麼，她認為需好好整理情緒應戰，要能接受失敗。

校園歌唱闖關類音樂節目「大學聲YOUNG VOICE」進入大學校園發掘好聲音，尋找歌壇下一位巨星，最終3強選手將可獲得發行單曲，並拍攝MV、與唱片公司簽約等獎品。

節目由木木（林葦妮）主持，艾怡良、Sandra擔任固定導師，每集會有不同客座導師加入，今天舉辦開錄記者會。張清芳受訪提到，會接下評審職位是因為王偉忠撥打越洋電話邀約，「我在美國的時候，王偉忠打電話來，他是我乾哥哥，能不答應嗎。」這也是她第一次參加選秀節目擔任評審。

張清芳當年也是從歌唱比賽嶄露頭角，她認為抗壓性不好就容易有狀況，「情緒很重要，必須接受失敗，心情要調適很好」。她也說：「唱我的歌很容易加分的，因為我音調高。」

艾怡良是歌唱選秀節目「超級偶像5」冠軍，她認為參加比賽自信很重要，回想比賽過程相當高壓，但當時滿腔熱血，就只想唱歌，「我每天練歌要5小時，有時還要練跳舞，最後為了專心比賽，還辭去了工作。」當年她也有無力感，因為有評審覺得她該嘗試其他曲風，還回家哭。

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Sandra曾以踢館者身分曾參加「超級偶像5」選秀，去年也擔任金曲獎及金音獎評審，她認為參賽者最重要的是要有觀眾緣，「我會注意審美角度及歌唱情感。」

木木則表示，自己在節目中就像助教，要去瞭解每一名參賽者，「關心大家的心情，擔任幫大家說出來或是引導的角色。」（編輯：張雅淨）1140121