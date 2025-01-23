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璀璨帝國珠寶教母萬愛萍滑雪意外身亡 享年51歲

2025/1/23 09:48
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（中央社亞特蘭大22日綜合外電報導）Netflix實境秀「璀璨帝國：紐約篇」（Bling Empire: New York）節目成員、新加坡珠寶設計師萬愛萍（Lynn Ban）的家人今天宣布，她已於20日逝世，享年51歲。

萬愛萍的兒子塞巴斯汀（Sebastian）在她經認證的Instagram帳號發文表示：「我的母親週一（20日）過世了。我知道她希望能和大家分享她在發生意外和動了腦部手術後的經歷，所以我想她會感謝我發出最後一篇貼文，和支持她的人分享這個消息。」

美國有線電視新聞網（CNN）報導，萬愛萍去年12月底發布貼文，說她和家人前往科羅拉多州阿斯本（Aspen）旅行時，發生了一場滑雪意外。

當時她在貼文中寫道：「耶誕夜這天，我和家人到阿斯本度假，這是個陽光明媚的日子。我發生了一場可能會改變我人生的滑雪意外。我在山頂摔倒，臉部直接著地。」

「幸運的是，我一直戴著安全帽，當時情況看起來還沒那麼糟，我還能滑到山腳下。出於謹慎，我讓滑雪巡邏隊檢查我是否有腦震盪，他們評估後認為沒有大礙。」

她表示，當時她「頭有點痛，以為午餐過後就會好了」，還打算回到山坡上，但醫療人員建議她前往醫院檢查傷勢，還說這個建議「救了我一命」。

她寫道，她和丈夫傑特（Jett）搭了計程車，30分鐘內就被院方告知她有腦出血情形，需立即搭乘直升機前往創傷醫院，「我最後的記憶是被插管，醒來後發現自己剛完成緊急開顱手術，丈夫傑特就在我身邊」。

根據萬愛萍在個人網站上的自我介紹，她出生於新加坡，在紐約、倫敦和巴黎居住和工作。

她的自傳寫道，從充滿異國情調的地方到大都市，廣泛遊歷全球培養出她的獨特幽默感，也讓她對時尚、設計、冒險、運動及烹飪體驗有著獨到見解。

萬愛萍和她的珠寶作品備受造型師和編輯青睞，經常躍上「時尚雜誌」（Vogue）、「哈潑時尚」（Harper's Bazaar）和ELLE等各大時尚刊物封面。

她的網站也指出，她的作品「也獲全球最具影響力的藝人和時尚偶像穿戴，包括蕾哈娜（Rihanna）、碧昂絲（Beyonce）、卡蒂B（Cardi B）、怪奇比莉（Billie Eilish）、瑪丹娜（Madonna）、女神卡卡（Lady Gaga）、肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）和巨星馬龍（Post Malone）等。

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萬愛萍的兒子寫道：「我想藉這個機會和各位分享我媽媽的真實為人。她永遠都是我最好的朋友，對我來說也是最棒的母親，她關心所有人。即使在康復過程中遭遇艱難，她的臉上總是帶著笑容。她奮戰到最後，是我認識最堅強的女性。她是我求之不得、最有趣也最酷的媽媽。」

過去也曾發生名人因滑雪意外身亡憾事。英國影星連恩尼遜（Liam Neeson）的妻子、女星娜塔莎李察遜（Natasha Richardson）2009年在加拿大魁北克一處度假勝地滑雪時摔跤，緊急轉往紐約曼哈頓就醫後情況並未好轉，隨後宣告不治，死時45歲。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1140123

#連恩尼遜
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