中居正廣宣布退出演藝圈 前SMAP成員震驚

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（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本綜藝天王、前國民男團SMAP隊長中居正廣被爆料性侵女性一事擴大，中居今天突然宣布退出演藝圈。對此，SMAP的稻垣吾郎等3成員聯名聲明表示事情發生得太突然。

52歲的中居今天在付費式粉絲網站宣布退出演藝圈。對此，前SMAP的成員、51歲的稻垣吾郎、50歲的草彅剛、47歲的香取慎吾聯名發表聲明。

聲明表示，「事情發生得太突然，我們心理還沒整理好，不知該說什麼才好。我們現在不便說什麼，請大家諒解。」

日本「週刊文春」去年12月爆料，中居2023年6月與當時是富士電視台女職員X之間有糾紛。X女原本要與富士電視台的編輯部上司A先生及中居一起聚餐，但A先生臨時未到，變成X女與中居餐敘時遭到性侵，X女認為遭上司A先生設局。

報導說，中居後來支付9000萬日圓（約新台幣1915萬元）和解金。

醜聞曝光後，中居原本在民間放送（民營電視台、電台，簡稱民放）有幾個常設性節目，民放決定將這些節目撤換或刪除中居出演的鏡頭。

中居9日在他所屬事務所（經紀公司）官網發表聲明，坦承與女性有糾紛，並表示已透過雙方的代理人和解，今後的演藝活動將不受阻，會持續進行。

針對部分媒體報導中居曾向對方施暴一事，他在聲明中否認，並表示，與對方在解決此事時已約好有保密義務，所以他不便發訊。

在中居做出聲明後，民放仍對中居所主持或出演的節目決定撤換主持人、刪鏡頭。到昨天為止，中居主持的5個常設性的電視節目及1個電台廣播節目全被撤掉。

除了中居個人之外，富士電視台在此事的處理方式備受批評，截至今天至少有75家企業停止在富士電視台投放廣告，大多改為播放公益廣告，情況實屬罕見。有日媒指出，富士電視台須歸還廣告費等，僅今年首季估計虧損至少200億日圓。

富士電視台的母公司「富士媒體控股」（FUJI MEDIA HOLDINGS）公司今天下午召開臨時董事會，檢視至今的應對方式是否有問題，並討論是否回應大股東的要求，以及成立獨立的第三者委員會調查。

富士媒體控股社長金光修今天傍晚對媒體表示，為了調查一連串問題以及富士電視台的應對，將依循日本律師連合會的指導方針，成立第三者委員會。

富士電視台將於27日下午召開記者會說明今後的應對。

中居正廣生於神奈川縣藤澤市，1986年14歲時進入男偶像輩出的傑尼斯事務所，1988年成為偶像團體SMAP的成員，擔任隊長。SMAP成員還有木村拓哉、稻垣吾郎、草彅剛、香取慎吾。

SMAP的「夜空的彼方」、「世界上唯一的花」等歌曲是暢銷曲，也出演電視台綜藝節目等，擁有高人氣。

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中居個人的演藝活動多，包括出演日劇、電影等，也主持綜藝節目、棒球實況解說等，並曾6度擔任日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽的主持人。

2016年SMAP解散，中居2020年離開傑尼斯事務所獨立後，出演幾個常設性節目，目前他所有常設性節目全被撤銷。（編輯：韋樞）1140123