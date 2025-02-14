詹懷雲情人節回憶殺 曾為愛下廚並騎車買巧克力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北14日電）演員詹懷雲因「流氓」一角爆紅，而他主演的愛情電影「命中註定那頭鵝」充斥粉紅泡泡，今天正逢情人節，他透露浪漫行徑包括為另一半下廚，並花3個小時騎車只為買巧克力。

「命中註定那頭鵝」演員林奕嵐今天透過電影公司分享，最喜歡收到手作的卡片，因為每個細節都帶著對方的情感，手寫字也更有溫度。詹懷雲曾以下廚回報對方的手作禮物，「我也曾為了送對方喜歡的巧克力，但不知道該去哪買，騎了3小時的車，才找到那間店。 」

今天是納豆跟老婆婚後首個情人節，但2人都在工作中度過，他表示，2人的日常浪漫就是在工作空檔去泡溫泉，隔天再一起吃喜歡的早餐店，然後帶著滿滿動力繼續工作。

透過 Google News 追蹤中央社

歌手陳華以歌曲「想和你看五月的晚霞」爆紅，此次演唱電影主題曲並參演，她自認表現有達「中上」標準，多虧劇組的親切，讓她為演戲這件事留下美好印象，也體會到當演員的樂趣。

「命中註定那頭鵝」將於3月14日上映。（編輯：龍柏安）1140214