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凌峰2度中風恢復良好 公益活動歡唱中氣十足

2025/2/26 12:53（2/26 13:36 更新）
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資深藝人凌峰（圖）2024年2度中風，好在經過治療恢復良好，可以拄著拐杖行走。他26日參與公益活動並上台同歡，唱起歌來中氣十足，氣色也十分紅潤。中央社記者洪素津攝 114年2月26日
資深藝人凌峰（圖）2024年2度中風，好在經過治療恢復良好，可以拄著拐杖行走。他26日參與公益活動並上台同歡，唱起歌來中氣十足，氣色也十分紅潤。中央社記者洪素津攝 114年2月26日
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（中央社記者洪素津台北26日電）資深藝人凌峰去年2度中風，今天參與公益活動並上台歡唱，唱起歌來中氣十足，氣色也十分紅潤。被問起身體狀況，凌峰表示，現在固定回醫院復健，恢復良好。

80歲的凌峰今天出席台灣優質生命協會舉辦的「2025愛傳承關懷演唱會信義場」，還上台高歌一曲，再次中風的他行走仍須拄助行器，不過氣色不錯，唱歌也很有力氣。凌峰表示，為了響應這場演唱會，他就算人在醫院也要趕來。

凌峰雖然身形消瘦，但聲音依舊鏗鏘有力，他笑說：「我精神變胖了，只要大家要求我就唱。」他也戒掉多年菸癮，許久沒在舞台上開唱，不過一聽到表演，精神都來了。

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凌峰去年從泰國移居日本，未料去年10月突然腦出血，陷入昏迷數日，一度躺在床上動彈不得，好在經過治療恢復良好，現在可以拄著拐杖行走，不過日常還是需要輪椅代步。藝人紀寶如受訪表示，凌峰已處理掉在日本的房產，決定留在台灣定居。

「2025愛傳承關懷演唱會信義場」號召愛心人士齊聚，活動特別邀請不少藝人共襄盛舉，包括文香、紀麗如、陳謙文、許仙姬、王夢麟、謝祖武等人，呼籲社會大眾關注獨居長者的需求，讓愛不止息。（編輯：張雅淨）1140226

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