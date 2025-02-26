邵雨薇「啵me」談人鬼戀 否認戲外秘婚吳慷仁

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（中央社記者王心妤台北26日電）國片「啵me之我的青春住了鬼」描述一段人鬼戀情，劇組今晚辦殺青宴，演員邵雨薇今天受訪否認已經跟演員吳慷仁秘婚，並笑說：「不知道是誰講的，連我媽都打來問我。」

「啵me之我的青春住了鬼」演員邵雨薇、初孟軒、賴雅妍、亮哲和李雪出席活動，邵雨薇首度飾演女鬼，也有武打戲跟歌仔戲的挑戰，並跟初孟軒有人鬼戀。至於吳慷仁近日赴中國發展，邵雨薇表示，兩人還沒結婚，都還想為夢想再努力一陣子，不過兩人感情穩定，平時都會視訊聯絡感情。

邵雨薇也分享，這次要學習武打動作，每天都是新的挑戰，「從來沒想過自己會拍打戲，還要跟自己過招，這是對體能和表演節奏的雙重挑戰。」

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電影有許多戶外戲跟夜戲，甚至寒流期間要在戶外拍攝，初孟軒說：「總在最冷的時候拍海邊戲，濕氣很重又很冷。」賴雅妍則是每天早上去上課，晚上再進組拍夜戲，「幸好這個劇組很棒，隨時都有人請客，食物很充足，所以不累。」

而賴雅妍此次跨齡演出初孟軒母親，她開玩笑說，一開始很震驚：「怎麼會演他媽媽？」她在劇組也被初孟軒真的當媽一般關心：「初孟軒會用他的角色去關注每個人，讓人不自覺地被包容在這個劇組裡，真的很窩心。」（編輯：龍柏安）1140226