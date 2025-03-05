劉亮佐開發劇本找資金拍劇 瘦19公斤求身體健康

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北5日電）演員劉亮佐創辦筋斗云創劇本創投平台，致力開發劇本並找機構投資拍攝。瘦身19公斤的劉亮佐透露日前身體出現糖尿病徵兆，為健康著手飲控和運動，現在身體數值已回歸正常。

筋斗云創劇本創投平台已成功孵化64部優秀劇本，其中6件作品獲得平台聯合投資機構購買，2件作品取得開發權，至今已有5部劇本搬上舞台，推動華語劇本市場發展。平台也擴展導師陣容，強化創作者培育，致力找出更多好劇本，盼提升創作與市場連結。

劉亮佐表示，筋斗云不僅是一個平台，他期望每年都能為懷抱戲劇夢想的年輕創作者鋪設通往市場的道路。今天劉亮佐的兒子劉子銓、老婆趙小僑及女兒典典共同出席發布會，一起見證平台的成長與發展。

透過 Google News 追蹤中央社

除了分享平台事宜，劉亮佐近來減肥成功，10個月一共減了19公斤，身體狀況比以前更輕盈、健康。他透露日前做健康檢查，沒想到出現糖尿病的初期症狀，各項數值都很不理想，「醫生說我很糟糕，我還想陪我女兒長大，我就開始減肥，還好現在檢測數值已在正常範圍，但還是希望可以維持住」。

趙小僑則表示，仍持續拍攝YouTube影片，近期也會和女兒一起拍廣告，更重要的是即將復出電視圈，透露新工作和「電視」有關，但細節仍不能公開。（編輯：張雅淨）1140305