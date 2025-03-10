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導遊變身越南影帝 連炳發花2年圓演員夢

2025/3/10 17:09
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（中央社記者洪素津台北10日電）越南影帝連炳發和台灣演員張鈞甯合作新劇「化外之醫」，他一出道就獲越南影帝殊榮，出道前曾是導遊，為圓演員夢花2年試鏡，他說：「我不怕我晚出道，重點是你能走多長。」

連炳發近日多次來台宣傳「化外之醫」，他接受中央社專訪分享，他在大學時期主修越南研究相關科系，畢業後當上導遊，但心中熱愛藝術的心不曾熄滅。當導遊3年之後，連炳發辭掉導遊工作，給自己2年時間闖蕩演藝圈，試鏡上百次。

幸運的連炳發，26歲出道主演的第1部電影「雙狼」就獲越南影帝肯定，他表示，「我不怕我晚出道，重點是你能走多長」。言談中不難看出連炳發對於演戲濃厚的熱情，喜愛跳舞表演的他還參加越南版「披荊斬棘的哥哥」綜藝節目，迅速累積知名度。這次來台拍戲也期盼能闖出國際，到世界各地拍戲。

剛出道就獲「越南影帝」美稱，連炳發坦言自己的價值被承認「是美妙且尊敬的」，他表示，這個稱呼不是壓力，而是時刻提醒自己，「你能做什麼？你能貢獻什麼？你能拿什麼給這個娛樂演藝領域？那是最重要的事情。」為此他一直督促自己要很努力，要讓大家都覺得他很適合當演員，也才配得上這個稱號。

連炳發分享，以前當導遊時經濟狀況穩定，但賺錢同時就是在付出勞力，反觀演員更重要的是「精神價值」，「當演員比當導遊來說是有一點風險，但用精神的價值去賺錢的話，作品是可以很長遠的」。

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而連炳發和張鈞甯合作新劇「化外之醫」，他在劇中飾演在台密醫，為籌措媽媽的醫藥費，不得已在台灣執行醫療行為，遊走在法律邊緣。為演出外科醫生，除了要克服語言外，動手術的精細過程也得仔細練習，在開拍前夕，連炳發拿著塑膠皮和豬皮在飯店裡進行一次次的縫線手勢，這讓他笑說：「我果然適合勞力活，這真的太難了，我縫得真的好醜。」

劇中連炳發和媽媽感情深厚，戲外他也是如此，要到台灣拍戲心裡最掛心的人就是媽媽。母子感情的劇本正是連炳發接戲的關鍵，他說：「我讀劇本的時候，我可以感受到角色愛著母親，他為了媽媽什麼都可以犧牲，我認為我也有這種感覺。」（編輯：張雅淨）1140310

連炳發
張鈞甯「化外之醫」飾腦麻兒母 展現母愛力量
張鈞甯
越南影帝詮釋在台密醫 遊走法律邊緣如怪醫黑傑克消失4年重拾演員老本行 楊一展斜槓成立電影公司
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