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張孝全「器子」變復仇狠男 李沐笑喊下戲變可愛水豚

2025/3/12 14:14（3/12 15:06 更新）
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演員張孝全（前排右4）與李沐（前排右3）在電影「器子」再次合作，11日出席電影公司舉辦的影迷活動。（華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月12日
演員張孝全（前排右4）與李沐（前排右3）在電影「器子」再次合作，11日出席電影公司舉辦的影迷活動。（華映娛樂提供）中央社記者王心妤傳真 114年3月12日
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（中央社記者王心妤台北12日電）電影「器子」昨天搶先舉辦影迷活動，演員張孝全與李沐曾飾演父女，這次演出則不同，李沐形容張孝全此次背影像頭悲傷的狼，但下戲又會變回像是卡皮巴拉（水豚）的可愛樣子。

根據電影公司提供資料，張孝全在「器子」飾演想復仇的凶狠男，李沐說：「片場看到的孝全哥，完全就是角色的樣子，背影總給人一種悲傷的狼的氛圍，是讓人畏懼也讓人好奇的神秘存在。」她認為，張孝全進入角色就會多了距離感，下戲又變成像是水豚般的可愛存在。

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李沐回憶當時拍戲跟張孝全認識時，兩人相敬如賓，加上角色設計也沒有太多互動，不過這次拍片熟悉許多，也有拍照等共通話題，之後又有婁峻碩的加入，氣氛變得更輕鬆。

「器子」將於4月11日上映。（編輯：張雅淨）1140312

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#李沐
#婁峻碩
#電影
張孝全
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李沐
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