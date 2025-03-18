陶喆任選秀節目導師 盼進軍大巨蛋開唱

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（中央社記者洪素津台北18日電）歌手陶喆和温嵐在節目「大學聲」擔任合唱導師，陶喆說，期待跟大學生一起合唱切磋，更鬆口明年將挑戰唱進大巨蛋；温嵐分享自己出身選秀節目，會叮嚀學員「不要自己嚇自己」。

校園歌唱闖關類音樂節目「大學聲」深入全台大學校園，尋找學歷高、顏值佳、歌聲動人的明日之星。節目由新星木木（林葦妮）主持，並邀請艾怡良、Sandra擔任固定導師。本週錄影更找來陶喆、温嵐、梁文音、阿沁、陳芳語等歌手擔任合唱導師，為參賽者帶來精彩的音樂交流。

陶喆和温嵐今天錄製節目前受訪，陶喆分享，接下節目邀約是因為現在音樂節目較少，而「大學聲」的比賽方式、舞台氛圍都讓他很有共鳴，因此決定全力支持，也希望給新人們更多機會展現自我。

陶喆觀察到，現在的年輕人比他當年更有自信，甚至會「指導」他應該如何表演。他笑說：「我就乖乖配合，讓他們擺布。」他也感嘆，每一個世代都有值得學習的地方，讓他回憶起自己在大學時代創作的點滴，「我大學時只是在醞釀寫歌的階段，直到1993年後才正式開始創作。」

同樣出身歌唱比賽的温嵐表示，非常欣賞現今年輕人對比賽的享受態度。回想起自己的參賽經歷，她強調：「千萬不要自己嚇自己。」被問到是否怕被學員挑戰，她笑回：「誰敢？」

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剛完成小巨蛋演唱會的陶喆，透露自己有望明年挑戰台北大巨蛋開唱。他驚喜發現，這次演唱會竟有許多年輕粉絲來朝聖，「音樂真的可以跨世代，影響力超乎想像。」

温嵐則分享目前沒有結婚計畫，會專注在歌唱工作上，「我現在工作第一，發行單曲比小孩重要多了。」（編輯：張雅淨）1140318