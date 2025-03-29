脫北奔向自由2 / 脫北者用一句話解釋 台灣、中國不一樣

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要有多大的痛苦，你才願意冒著生命危險離開家鄉？4名脫北者金日奕、金恩主、朴有成、韓漢娜（化名）過程中遭遇人口販子、性暴力等對待，仍決定勇敢奔赴，而台灣跟南韓民主自由令他們欣羨，期望有天家鄉北韓也能同樣呼吸到有人權的空氣。

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（中央社記者王心妤台北29日電）從小生長在獨裁統治的北韓，金恩主、金日奕、朴有成跟韓漢娜（化名）等4名脫北者對「自由」的定義既簡單又直觀，「人民能夠批評政府就是自由。」

脫北者金恩主、金日奕、朴有成跟韓漢娜日前透過北韓研究所安排來台交流，並接受中央社記者專訪，4人的脫北歷程，中國都是他們印象深刻的第1站，但從他們踏上台灣土地那一刻就知道，「他們不一樣。」

大部分脫北路線都是選擇跨越圖們江偷渡至中國，再設法進入泰國，這段長達約4000公里旅程的「大冒險」，風險之一就是在中國就被逮，結局則是被遣返。

在逃亡過程中，中國經驗宛如成了一種詛咒，深深烙印在脫北者記憶深處，成為他們大多數人心中的夢魘，即便已逃到韓國10年、20年、甚至已取得新的身分，「現在看到中國公安還是會非常害怕。」

有趣的是，台灣和中國一樣都說中文，卻帶給這群脫北朋友截然不同的感受和體驗，朴有成就說：「這是我第1次來到一個說中文的地方，卻沒有任何壓力，甚至可以大聲說出我是北韓人，也不會有任何危險。」

台灣與中國擁有複雜的歷史與政治糾葛，在韓漢娜眼中，其實和南北韓有些類似，但她很清楚，就算兩個地方說的語言一樣，「但你們的自由度、人權、政策都不一樣。」

最讓金恩主有感的是，台灣在新聞方面的自由，她認為，定義一個國家是民主還是獨裁，「最簡單的方式就是看人民能不能公開指責國家領導人，北韓跟中國不可以，台灣跟韓國可以。」

談起融入南韓的過程，朴有成分享，剛到南韓時對於很多女生都背著裝不了什麼東西的「小廢包」感到很驚訝，因為在北韓女孩都扛著巨大包包，「這能看出兩邊的經濟差距，因為北韓女生背著包包是為了生存，但民主國家的人們沒有這種壓力。」

對南韓人來說，用3步一間咖啡廳，或是血液中流淌的是咖啡都不誇張。韓漢娜說，剛開始喝咖啡時，覺得這種飲料真苦真難喝，不過待得越久也對咖啡上了癮，「沒喝到咖啡，都不覺得一天開始了，所以現在也覺得，啊！我已經是個南韓人了。」

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金日奕則笑說，因為喝咖啡會心悸反而沒有這個習慣，不過他也愛上奶茶或是巧克力拿鐵等飲料。

金恩主認為，喝咖啡的文化其實也展現出南韓跟北韓的不同，能坐下來聊天、喝杯咖啡代表有金錢和時間上的餘裕，但在北韓的每一刻都在為了生存戰鬥，從細節就能看出兩者生活水準的差別。（編輯：龍柏安）1140329

南韓的喝咖啡文化盛行，路上人手一杯更是常態，他們笑稱現在的確也有了喝咖啡的習慣，有時甚至覺得早上沒喝到，這一天就無法開始。脫北者金日奕（左）則因喝咖啡會心悸反而沒這個習慣，朴有成（中）與金恩主（右）都很喜歡。中央社記者徐肇昌攝 114年3月29日

韓漢娜 飢餓是逃離北韓動機 女性脫北者代價更高昂