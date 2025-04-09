金鐘獎節目類改制 益智及實境節目分開評比

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（中央社記者洪素津台北9日電）第60屆戲劇及節目類金鐘獎將於10月登場，今天文化部公布獎勵要點，其中「益智及實境節目」獎項確定分開，改為「實境節目獎」，益智節目則歸到「綜藝節目獎」。

金鐘獎「益智及實境節目」獎項在今年做出改革，今天文化部公布獎勵要點，益智節目合併至「綜藝節目獎」，「綜藝節目獎」指的是「以音樂（含音樂競賽節目）、歌舞（含歌舞競賽節目）、才藝表演、短劇、益智、遊戲、競賽等元素為內容之節目。」而「實境節目獎」則為「以真人實境或互動為內容之節目。 」

曾任金鐘獎評審的李景白表示，「綜藝跟實境在過去這些年的消長，其實都反映在網路普及的結果，讓實境更被接受」，但其實20幾年前歐美就已經流行實境節目，因應趨勢，大家要努力區隔側錄式實境以及有策畫的實境之間不同之處。（編輯：張雅淨）1140409