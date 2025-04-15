凱薩琳．丹妮芙扮第一夫人 5/16全台逆襲上映

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北15日電）法國傳奇影后凱薩琳．丹妮芙（Catherine Deneuve）在新片「第一夫人的逆襲」扮演前法國第一夫人貝娜黛特．席哈克，在法國創下新台幣2億元票房佳績，5月16日將在台上映。

根據海鵬影業發布新聞稿，影片描述席哈克風光當選總統後，一家入主「愛麗舍宮」，夫人貝娜黛特（Bernadette Chirac）卻遭到冷落，暢所欲言的作風遭政客、官邸員工嘲笑，她的女兒決定聘請技術顧問，全力挽救第一夫人形象，展開逆襲之路。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

新聞稿指出，凱薩琳．丹妮芙盡情揮灑喜劇天賦，並與法國影帝米謝．維耶莫茲（Michel Vuillermoz）、凱薩獎男星德尼．波達里戴斯（Denis Podalydes）等巨星同台飆戲，頗受好評；本片同時是法國女導演莉亞．多梅納克（Lea Domenach）的首部電影，獲法國凱薩獎、盧米埃電影獎最佳首部電影雙料提名。

片中還呈現已故時尚大師卡爾．拉格斐（Karl Lagerfeld）與第一夫人的交情，並到凡爾賽宮、「香檳之城」埃佩爾奈等地進行拍攝，同時復刻法國總統官邸「愛麗舍宮」華麗裝潢，增加可看性。（編輯：龍柏安）1140415