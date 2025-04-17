法國名導欽點 「勸世三姊妹」張擎佳躍國際軋一角

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（中央社記者洪素津台北17日電）演員張擎佳以音樂劇「勸世三姊妹」爆紅，在台法合製電影「謎宴」中獻出大銀幕處女作；「謎宴」是法國名導何吉瓦格內闊別10多年回歸影壇之作，張擎佳開心表示，這次是寶貴而幸運的經驗。

台、法合製電影「謎宴」15日舉行首映會，電影監製、製片以及參與演出的台灣演員張擎佳、吳榛畛（Finn）都出席活動，與滿場觀眾分享與法國導演和製片團隊的合作趣事。

「謎宴」電影發行商今天發布新聞稿分享，「謎宴」為曾獲奧斯卡最佳外語片的法國名導何吉瓦格內（Régis Wargnier）闊別10多年回歸影壇之作，片中超過一半的場景是於台灣取景，導演在台灣勘景過程中因為感嘆山林溪水的壯麗，而忍不住縱身一躍跳入溪水中，突如其來的舉動嚇壞工作人員。

近年以音樂劇「勸世三姊妹」爆紅的張擎佳首度躍上大銀幕，她認為這是一次「寶貴而幸運的經驗」，儘管在她片中戲分不多，卻是帶領男女主角重逢的關鍵要角。

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而本在電影擔任選角指導的吳榛畛（Finn），卻因熟稔法語的緣故在片中意外軋上一角，Finn也分享與導演合作選角的過程出奇地流暢，包含男主角林哲熹在內的所有演員，更都是導演欽點的一時之選。

「謎宴」劇情講述法國米其林主廚之女，本想與餐廳中的廚師私奔，不料在某次狩獵活動中，她的愛人竟與主廚雙雙失蹤。「謎宴」將於18日全台上映。（編輯：陳政偉）1140417