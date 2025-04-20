蔡健雅KKBOX風雲榜開場 棒棒堂睽違15年合體熱唱

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（中央社記者洪素津台北20日電）歌手蔡健雅首次參與KKBOX風雲榜演唱會，她以鋼琴獨奏開場，獻唱戲劇「不夠善良的我們」的片尾曲和插曲，用溫柔嗓音向樂迷告白；男團棒棒堂睽違15年合體，勁歌熱舞掀回憶殺。

金曲歌后蔡健雅19日在KKBOX風雲榜舞台化身「綻放女神」擔任開場嘉賓，她身穿春意盎然的流蘇長裙，搭配鋼琴獨奏Bloom Again為演唱會揭開序幕，接著又獻唱戲劇「不夠善良的我們」片尾曲「善良的我們」及插曲「芬蘭距離」，最後再以經典作品Beautiful Love掀起全場大合唱。

擔任本屆風雲大使的蔡健雅也化身夢幻級「聲優」，跨刀為4段串場VCR獻聲，將過往經典曲目歌詞融入，以柔聲貫穿整場演場會。

同場演出的還有Lollipop棒棒堂，他們睽違15年再度合體，6人唱跳出道以來的當紅歌曲，團員們透過新聞稿分享，他們都抱著「最後一舞」的心情登台。

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團員王子和阿緯說：「這次用很多心思串起過往的經典回憶，希望把大家一起拉回20年前，找回那份青春、熱血的感覺，並用現在的心情再演繹一次當時的夢想與熱情，讓這些回憶重新發光。」

「6棒」難得合體登台為風雲榜獻唱，被問到是否有新單曲或演唱會計畫，敖犬表示，「有陸續討論中，明年棒棒堂正好20週年，很希望能再次合體創造新的里程碑。」阿緯也溫情喊話：「如果粉絲還願意陪我們再瘋一次、再年輕一次，我們也會努力完成那些過去沒做到的夢想。」（編輯：張雅淨）1140420

團體Lollipop棒棒堂（圖）睽違15年合體，SOLO、熱舞樣樣來，掀青春熱血回憶殺。（KKBOX提供）中央社記者洪素津傳真 114年4月20日