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吳可熙再次演繹移民封后 靈感來自母親異鄉經歷

2025/4/22 12:26（4/22 12:56 更新）
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吳可熙於柏林影展期間接受中央社專訪，談及自己的家庭的移民背景，如何成為她表演與創作的養分。中央社記者林尚縈柏林攝 114年4月22日
吳可熙於柏林影展期間接受中央社專訪，談及自己的家庭的移民背景，如何成為她表演與創作的養分。中央社記者林尚縈柏林攝 114年4月22日
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（中央社記者林尚縈柏林22日專電）台灣演員吳可熙以美國電影「藍色太陽宮」奪得香港國際電影節最佳女主角。她長期關注女性處境，擅長描繪移民女性角色，去年2月隨台法合製片「以愛之茗」入圍柏林影展時，曾接受中央社訪問表示，對移民困境的初步想像，源自母親年輕時遠赴奧地利的經歷。

「藍色太陽宮」中，吳可熙飾演身處紐約法拉盛按摩院的華人女子Amy，與同鄉女性在陌生城市中彼此扶持，在看似停滯的生活裡掙扎求生；而在前一部作品「以愛之茗」，她詮釋一名隨夫遠赴非洲開設中餐館的台灣女子張英，同樣面對語言隔閡、文化衝擊與婚姻困境。

兩部作品雖背景迥異，卻都描繪女性在異鄉的孤立處境與心理韌性，也與吳可熙自身的家庭記憶與創作關懷緊密相連。

她在柏林影展受訪時回憶，父親大學時修讀德語，畢業後赴奧地利打拼，與母親一同經營中餐館，是當地第一代華人移民之一。

「那時候的歐洲，方圓百里沒有其他華人，」她說母親語言不通，又得適應寒冷氣候與文化隔閡，甚至曾住在餐廳的地下室，寒冷的冬日夜晚想上廁所還得走出戶外繞進餐廳。

這段母親的記憶，也成為她揣摩移民女性角色時最深刻的情感依據。「我媽媽為愛遠赴他鄉，卻在異鄉感到不太適應，想念家鄉。」她說，懷孕後的母親最終選擇離開奧地利，回到台灣生活。

近10年來，吳可熙從演員身分出發，逐步拓展至編劇、剪接等電影創作領域。拍攝期間，她常全程留在現場，即使沒有自己的戲也不離開。「我不會在意那場戲有沒有我，而是希望角色和整部電影能變得更好。」

她也時常與導演在現場即興創作，激盪出原本不在劇本中的精彩片段。她告訴中央社：「就像韓國導演李滄東說的，電影是在現場誕生。」每次在拍攝現場碰撞出「一期一會」的火花，都是她電影工作中最難忘的時刻。

從台灣、東南亞到歐洲、非洲與北美，吳可熙穿梭於各地劇組，跨越文化與語言邊界，將不同背景與處境中的角色活成銀幕上的真實生命。這些歷練使她更貼近人與人之間的共感，也更能體會異鄉漂泊者的孤獨與堅韌。

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本屆香港國際電影節評審即指出，吳可熙在「藍色太陽宮」中詮釋蜷縮在異地生活的華人，深刻呈現移民命運中的滄桑、無力與漂泊感，帶領觀眾走入女性被現實壓迫的世界。

吳可熙獲頒「藍色太陽宮」最佳女主角時表示，想將這個獎獻給所有在異鄉生活的人。她說，「希望你們並不孤單，所有的苦難與傷痛終將過去，成為生命中的養分，讓你成為更好的自己。」（編輯：陳慧萍）1140422

吳可熙近年在國際影壇表現亮眼，除了在劇組中，她也時常以台灣演員與電影工作者身份，在世界各國影展、周邊論壇與各國電影與藝術創作者交流。中央社記者林尚縈柏林攝 114年4月22日
吳可熙近年在國際影壇表現亮眼，除了在劇組中，她也時常以台灣演員與電影工作者身份，在世界各國影展、周邊論壇與各國電影與藝術創作者交流。中央社記者林尚縈柏林攝 114年4月22日
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