吳可熙「藍色太陽宮」奪香港影后 淚獻所有異鄉人

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（中央社記者洪素津台北21日電）台灣演員吳可熙主演美國電影「藍色太陽宮」，20日以該片奪下香港電影節「火鳥大獎」最佳女主角獎，正在美國洛杉磯工作的她聞訊喜極而泣，要把這個獎獻給所有在異鄉生活的人。

美國電影「藍色太陽宮」（Blue Sun Palace）風光征戰各大國際影展，繼於坎城影展「國際影評人週」榮獲French Touch評審團獎後，20日再於香港國際電影節收下「火鳥大獎」最佳女主角獎，吳可熙與徐海鵬以「雙影后」之姿憑同一部片獲獎。

評審說明得獎理由，「這是一群蜷縮在他鄉生活的理想跟故事，他們演活了移民命運共體的滄桑、無力和漂泊，讓觀者更深陷連貫著女性被現實壓迫的世界，電影中兩人靈動的演繹缺一不可，獲得評審一致認可。」

吳可熙以「藍色太陽宮」首度在香港封后，她感謝評審們的鼓勵，讓她有勇氣繼續拍電影，也謝謝香港國際電影節給予機會，讓更多觀眾看到這部電影。

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吳可熙表示，特別希望把這部電影及所詮釋的角色Amy獻給全世界辛苦在異鄉打拚生活的人，「希望你們並不孤單，所有的苦難或是傷痛都會過去，都能變成生命裡的養分，變成更好的自己。」

隨著「藍色太陽宮」25日將在美國正式上映，吳可熙已抵達美國洛杉磯，準備22日出席星光首映會；該片將於30日在台上映。（編輯：張雅淨）1140421