金穗影展5月開跑 「漂亮朋友」導演耿軍將來台分享

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北29日電）金穗影展將於5月1日開跑，主辦單位金馬執委會今天宣布電影「漂亮朋友」中國導演耿軍將參與5月7日、8日映後座談，暢談短片創作的歷程與訣竅。

「漂亮朋友」在去年金馬獎大放異彩，奪下最佳男主角、攝影、剪輯、觀眾票選獎項，金穗影展今年策劃耿軍的短片專題，集結其「散裝日記」、「飛機」、「錘子鐮刀都休息」、「詩人與搖滾歌手」等風格迥異的作品，呈現「耿軍宇宙」的變化。

金穗影展除了放映入圍作品，還有美國電影大師大衛林區（David Lynch）的24部短片，以及金馬最佳劇情片導演張大磊、朱云逸等名導新片，還有眾多國際影展獲獎傑作，讓影迷一次看個過癮。

透過 Google News 追蹤中央社

影展還有40場以上映後座談，金馬影后謝盈萱、陳雪甄、黃嘉千、庹宗華、朱芷瑩、黃瀞怡（小薰）、徐鈞浩等入圍及觀摩影片劇組團隊，超過百名影人都將現身與觀眾分享創作點滴。

影展今年的優惠票價每場僅需新台幣50元，希望讓觀眾更貼近短片，同時還有入圍影片線上影展通行證，可盡數觀賞本屆金穗獎64部入圍短片。（編輯：張雅淨）1140429