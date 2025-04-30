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烏迪內影展台灣星光燦爛 女星讚義天氣「過敏友善」

2025/4/30 10:13（4/30 10:26 更新）
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義大利烏迪內遠東影展29日晚間舉行台灣之夜活動，現場星光燦爛，女星張艾嘉（左5）、陳姸霏（左6）、李沐（左4）皆出席。中央社記者黃雅詩烏迪內攝 114年4月30日
義大利烏迪內遠東影展29日晚間舉行台灣之夜活動，現場星光燦爛，女星張艾嘉（左5）、陳姸霏（左6）、李沐（左4）皆出席。中央社記者黃雅詩烏迪內攝 114年4月30日
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（中央社記者黃雅詩烏迪內29日專電）台灣5部國片入圍義大利烏迪內遠東影展，昨天舉辦的「台灣之夜」星光燦爛，女星張艾嘉、陳姸霏、李沐皆出席。陳姸霏首次訪問義大利，盛讚這裡天氣好、不潮溼，對過敏者很友善。

烏迪內（Udine）位在北義靠近斯洛維尼亞邊境，每年舉行的遠東國際影展（Far East Film Festival），是歐洲最具代表性的亞洲電影盛會之一，有助歐洲市場了解亞洲文化與產業。

今年第27屆影展在4月24日至5月2日舉行，台灣有5部曾獲文策院國發基金專案支持的電影入圍競賽單元，包含以器官買賣為背景的「器子」、聚焦校園與自我認同的「夜校女生」、描繪母女情感的「女兒的女兒」、去年國片票房冠軍「角頭：大橋頭」，以及將於今夏上映、探討家庭議題的「我家的事」。

此外，金馬影后張艾嘉5月1日將獲頒影展最高榮譽「金桑樹終身成就獎」。

張艾嘉昨晚出席台灣之夜晚會時致詞表示，她很感謝獲此殊榮，尤其獲獎不是因為她年紀大，不是因為她做的夠久，是因為她還在工作，她鼓勵大家繼續為了電影而努力；她也感謝烏迪內長期以來，一直是亞洲電影的好朋友。

「夜校女生」團隊在晚會現場接受中央社訪問，暢談入圍感想。演員陳姸霏說，她覺得滿興奮的，因為是藉著這次入圍機會，才有榮幸來烏迪內走走，自己旅行可能因時間考量，較少機會去那麼遠的地方。

陳姸霏說，她是第一次來義大利，因為昨天下午剛抵達，一切都非常新奇還在摸索中，但目前已感覺「天氣很舒服，沒有那麼潮濕，對我過敏很友好。」

「夜校女生」導演莊景燊則談到歐亞電影的差異，他表示，在他電影專業養成過程，歐洲電影是非常重要養分，包括義大利新寫實主義、法國新浪潮，在電影歷史都很重要，這部份是亞洲電影不太能比較的，也很不一樣。

莊景燊表示，歐洲電影對於新形式、新實驗非常大膽嘗試，這是他覺得亞洲電影可學習之處，可以勇於創新，「我覺得電影是不會死的，只要你夠大膽夠創新，永遠可以走在最前沿的地方。」

夜校女生監製唐在揚表示，他很高興該片剛去美國芝加哥參展，馬上又到義大利參展，他盼望在烏迪內跟當地觀眾有非常好的互動，「當然這部電影有入圍，我們也希望能得獎。」

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此次多部台灣電影亦入選「經典修復」單元，包括寂寞的十七歲、今天不回家、再見阿郎，將於影展策劃的「白景瑞特別單元」（Tribute to Pai Ching-jui ）重現銀幕風華，導演李行的「小城故事」也將迎來國際首映。

文策院今年也持續與遠東國際影展的合作，由國家影視聽中心董事長褚明仁，在晚會頒發「TAICCA AWARD」，表揚創投單元「不限類型企劃」。（編輯：陳慧萍）1140430

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電影夜校女生導演莊景燊（左）、演員陳姸霏（中）、監製唐在揚（右）29日在台灣之夜晚會接受中央社訪問，分享入圍影展心得。中央社記者黃雅詩烏迪內攝 114年4月30日
電影夜校女生導演莊景燊（左）、演員陳姸霏（中）、監製唐在揚（右）29日在台灣之夜晚會接受中央社訪問，分享入圍影展心得。中央社記者黃雅詩烏迪內攝 114年4月30日
金馬影后張艾嘉將獲頒影展最高榮譽「金桑樹終身成就獎」，她29日在晚會中致詞表示非常高興，她不是因為年紀大獲獎，是因為她仍持續工作。中央社記者黃雅詩烏迪內攝 114年4月30日
金馬影后張艾嘉將獲頒影展最高榮譽「金桑樹終身成就獎」，她29日在晚會中致詞表示非常高興，她不是因為年紀大獲獎，是因為她仍持續工作。中央社記者黃雅詩烏迪內攝 114年4月30日
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