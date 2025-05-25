蘇志燮玉澤演雙帥合體 獻唱新歌遊戲互動寵台粉

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（中央社記者洪素津台北25日電）韓國男星蘇志燮與玉澤演一同來台，今晚合體舉行粉絲見面會，雙帥開唱融化粉絲。玉澤演還和粉絲互動玩答題解扣，全都答對的玉澤演看到粉絲失望的神情直呼「你們很變態」。

蘇志燮與玉澤演今天晚間於台北國際會議中心（TICC）舉辦雙人粉絲見面會SONICe ParTY，2人不僅帶來精彩演出，也與粉絲一同回顧戲劇作品、分享生活點滴，打造一場感性與趣味交織的初夏派對。

活動開場，蘇志燮以一襲黑色西裝現身，並用中文向粉絲打招呼，「大家好，我是蘇志燮，上一次見到大家已經是6年前，很緊張又很期待，希望今天跟大家一起度過幸福的時光。」玉澤演也用流利中文說道：「好久不見，台北的粉絲們，我是玉澤演。」

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活動中段，玉澤演與蘇志燮一同合唱創作的新曲Sunshine，展現截然不同的音樂魅力。隨後2人也公開自己對台北的旅行回憶與口袋名單，蘇志燮說，最想登上台北101觀景台俯瞰城市夜景；玉澤演則自爆昨天雖然下雨，但他還是去逛饒河夜市，吃了蒸餃、酸辣湯、地瓜球等美食，相當滿足。

最後，互動環節也笑料百出，玉澤演自提「猜錯一題解一顆扣子」的遊戲懲罰，結果卻一連答對，讓期待看他「解扣」的粉絲們大呼失望，玉澤演忍不住對粉絲笑說「你們很變態」。（編輯：張雅淨）1140525