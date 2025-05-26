彭佳慧將攻小巨蛋 要歌迷認真聽不排除唱到超時

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北26日電）歌手彭佳慧將唱進台北小巨蛋，對歌單信心十足，撂話要粉絲認真聽，「做好去不了廁所的準備」，如果反應好可能開放點歌、一路唱到超時；嘉賓則保密到家，是認識很久的好朋友。

寬宏藝術今天透過新聞稿表示，彭佳慧將於6月7日在台北小巨蛋舉行「一路這樣愛過來」演唱會，是她第4次站上小巨蛋舞台。

對於歌單，彭佳慧表示，「很有信心」，是以希望每一名歌迷都能照顧到的心情來挑選曲目，經典歌真的很多，大家要有沒辦法去上廁所的準備，「真的沒有空間讓大家偷懶，台上的我很認真唱，台下的你們也要很認真聽，漏掉任何一首都會很可惜。」

至於有歌迷在網路上許願安排點歌橋段，彭佳慧說：「如果現場大家反應熱烈，說不定會開放現場點歌，搞不好真的會唱到壓線或超時。」

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

彭佳慧除了緊鑼密鼓練團，也加強飲食控制、增強體能訓練，對自己的體力十分有信心，就怕唱太多首「歌迷hold不住」。

彭佳慧表示，這次邀請的嘉賓是結識許久的朋友，也是首次在自己的專場合體，與嘉賓合唱的曲目也是第一次兩人在台上合唱，要大家拭目以待。（編輯：張雅淨）1140526