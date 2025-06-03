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縱橫多領域不設限 薛仕凌：做喜歡的事到死很幸運

2025/6/3 20:06
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（中央社記者洪素津台北3日電）演員薛仕凌從歌唱團體「大嘴巴」跨界到拍戲，他不害怕跳脫舒適圈，他說：「跨界的最大挑戰，其實就是跨越心理障礙」，更表示如果可以一直做一件喜歡的事做到死，那是最幸運的事。

薛仕凌出道以來斜槓音樂、主持和戲劇等領域，從不為自己設限，以行動展現跨界蛻變的勇氣，近年他再度拿下金鐘戲劇節目男主角獎，薛仕凌的演員之路備受肯定。他透過新聞稿說：「跨界的最大挑戰，其實就是突破自我、跨越自己的心理障礙。每一個新領域的嘗試，不僅需要強烈的內在動機，更需要穩定的精神體力；愈是難以達成的目標，愈是需要靠平日的好習慣累積實力，才能撐起那些看似不可能的挑戰。」

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薛仕凌說：「如果可以一直做一件喜歡的事做到死，我覺得那是最幸運的事。」他認為，對年輕一代而言，人生不該被外界定義，就算選擇的道路看似風險高、難以被理解，只要是真心熱愛，就該放膽去做，因為所有的成就，都是從勇敢跨出第一步開始。

透過薛仕凌斜槓多領域，無懼挑戰的親身故事，他更號召新世代年輕人拿出底氣，不怕挑戰，走出屬於自己的無限可能。（編輯：李亨山）1140603

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