戴愛玲曾遠距戀愛視訊8小時 楊謹華笑喊正常

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（中央社記者陳怡璇台北4日電）歌手戴愛玲新專輯「別害怕」宣傳企劃，她在YouTube頻道裡化身愛情醫師，解決愛的疑難雜症；透露曾與遠距戀愛男友視訊8小時，來賓楊謹華說：「正常，我也會視訊一整天」。

唱片公司今天以新聞稿分享，戴愛玲推出全新專輯「別害怕」，並在「娛樂百分百」YouTube頻道打造愛情諮詢單元「Dr.愛玲啊的愛情診療室」，聯手賴晏駒解決愛情裡大小難題。

「Dr.愛玲啊的愛情診療室」同步對應新專輯主打歌「還能愛嗎」與「愛人啊」，描寫愛情裡的遺憾與迷惘；戴愛玲坦言，錄音時唱到眼眶泛淚，因為歌詞正好勾起那段消失的感情。

戴愛玲回憶：「我們那時候遠距離，他常出差，我也習慣陪他去機場，托運行李、排隊、等到他進安檢口才離開，那變成一種親密陪伴」；最後一次送機，她記得對方情緒低落、眼眶泛紅，什麼也沒說轉身離開，「那竟然成了最後一面」。

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戴愛玲說，熱戀時曾因遠距離戀情，與對方視訊長達8小時，來賓楊謹華聽了不以為意，笑說：「這很正常啊，我也會視訊一整天！」

「Dr.愛玲啊的愛情診療室」今天首播，每週三晚間9時上架。（編輯：陳仁華）1140604