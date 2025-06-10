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台灣女星林廷憶搭檔菅田將暉 出演NHK特別劇

2025/6/10 15:40（6/10 16:21 更新）
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演員林廷憶（圖）因演出台劇「影后」知名度大增，她近期憑藉國際試鏡脫穎而出，成功出演NHK百年特別劇「火星的女王」。（正常人影業提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月10日
演員林廷憶（圖）因演出台劇「影后」知名度大增，她近期憑藉國際試鏡脫穎而出，成功出演NHK百年特別劇「火星的女王」。（正常人影業提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月10日
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（中央社記者洪素津台北10日電）台灣女星林廷憶演出戲劇「影后」知名度大增，近期她從國際試鏡脫穎而出，出演NHK百年特別劇「火星的女王」，和日星菅田將暉搭檔，她為此苦練8個月日文，盼再端出好成績。

林廷憶在日本NHK特別劇「火星的女王」中，飾演先天失明並在火星長大的少女，但她一心想要前往地球，與曾在火星相遇的菅田將暉重逢。2人曾締結一個無人知曉的秘密，但就在出發當天，她被捲入一場改變命運的重大事件。

談到這次出演經歷，林廷憶表示，「在完成『影后』的拍攝後，經由安排參加了『火星的女王』的試鏡。當時硬背日文台詞完成演出和自我介紹，現在回想仍感到不可思議。」由於劇中需用日文演出，在確定參演後，她投入8個月時間學習日文。

「火星的女王」全程於日本拍攝，這也是林廷憶首次與日本團隊合作。她分享，「這個角色對我而言是極具挑戰性的，我從頭學習了許多新的技能。雖然起初有語言隔閡，但團隊的親切與包容讓我迅速融入日本的拍片環境，非常感謝一路上幫助我的老師和朋友們。」

林廷憶也表示，非常期待播出，盼望能與大家一同進入100年後的世界，體會盲人角色的內心。

拍攝期間林廷憶在日本生活數月，穿梭於各地訓練與拍攝，休假時則四處探訪。雖然因為語言的關係，讓她在表演上受挫不少，但日本職人精神也讓她體會到與團隊一起熱愛劇本和工作的美好。

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拍攝結束後，林廷憶回台緊接著投入另一部新作拍攝，並興奮地說很久沒在台灣劇組拍戲，這次角色也是一個全新且截然不同的嘗試。

「火星的女王」預計12月在日本NHK播出，總共3集，每集89分鐘。（編輯：張雅淨）1140610

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藝人林廷憶（圖）赴日本拍攝NHK百年特別劇「火星的女王」，為此苦練日文8個月，盼能再端出好成績。（正常人影業提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月10日
藝人林廷憶（圖）赴日本拍攝NHK百年特別劇「火星的女王」，為此苦練日文8個月，盼能再端出好成績。（正常人影業提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月10日
林廷憶
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